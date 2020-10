Rita dalla Chiesa a Live-Non è la d’Urso senza parole e in lacrime

Lacrime ed emozioni per Rita dalla Chiesa nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, in onda domenica 25 ottobre 2020. L’ex timoniera di Forum ha prima ricordato il padre, il compianto generale Carlo Alberto Della Chiesa, icona della lotta alla mafia, poi ha guardato una clip a lei riservata dal programma Mediaset. Un condensato di momenti salienti in cui sono apparse le persone più importanti della sua vita: oltre al papà, sono stati ricordati anche Fabrizio Frizzi (suo ex marito) e il suo genero, Massimo Santoro, scomparso a soli 52 anni stroncato da una grave malattia. Al termine del filmato, Rita è apparsa visibilmente provato e lacrimante, assalita dalle emozioni.

La dalla Chiesa, dopo la clip, con il cuore in gola, è rimasta in silenzio per diverso secondi, non riuscendo a riprendere la parola. Una volta ripreso il controllo, con un filo di voce, si è rivolta alla conduttrice campana: “Barbara… è tosto, ma è stato bellissimo. Grazie!”. Dopodiché ha aggiunto di aver sofferto molto nella sua vita, ma allo stesso tempo di aver ricevuto molto amore. La d’Urso ha raccolto le sue esternazioni, soffermandosi su Frizzi e sottolineando la bontà e il valore inestimabile umano del conduttore venuto a mancare per un ischemia nel 2018.

Chi è Michele Santoro, il genero di Rita dalla Chiesa scomparso prematuramente

Michele Santoro è scomparso nel novembre 2017, all’età di 52 anni. L’uomo era sposato con Giulia Cirese, nata dal matrimonio tra Rita Dalla Chiesa e Roberto Cirese. Santoro era molto conosciuto nell’ambito televisivo, essendo stato uno degli autori storici della trasmissione Rai “Unomattina”. E proprio nei corridoi della Rai aveva incontrato Giulia, con la quale si legò e si unì in matrimonio. Sul grave lutto, Rita, in una intervista, così dichiarava:

“Massimo ha lottato fino all’ultimo e Giulia con lui. Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. Quando gli ho detto che voglio cambiare la macchina mi ha risposto ‘Nonna, prendila blu come piace a papà’. Massimo è sempre con noi”.

Pochi mesi dopo la morte del genero, la dalla Chiesa ha subito un’altra perdita drammatica, quella di Frizzi, suo ex marito. Con il conduttore ha trascorso 16 anni di vita, convolando a nozze dopo la fine della relazione con Roberto Cirese. I due conduttori si sposarono nel 1992, per poi separarsi nel 1998. Infine il divorzio nel 2002.