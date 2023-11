Rissa Mammucari-Caprarica, epica reazione di Tano: “Cos’ho fatto”

Continua a tenere banco a Ballando con le Stelle la rissa sfiorata tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Immagini non mostrate, ma la vicenda è comunque trapelata e nessuno l’ha smentita. Anzi ora arrivano delle conferme da chi ha assistito in prima persona all’alterco del giornalista e del comico, che sono arrivati quasi alle mani nella Sala delle Stelle nel corso della quarta puntata del programma. Chi ha parlato? Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, intervistato da Caterina Balivo a La volta buona dove si è presentato assieme a Lucrezia Lando.

La Balivo ha introdotto l’argomento, spiegando appunto che Mammucari e Caprarica si sono infervorati e si è sfiorato un litigio manesco. Tano ha confermato il duro scontro tra Teo e Antonio, raccontando che, nel momento in cui la situazione è cominciata a precipitare, ha preferito andarsene via. Una reazione epica: addirittura il ragazzo, evidentemente lontanissimo da determinati atteggiamenti, se ne è infischiato andando a pigliarsi un caffé:

“Io sono una persona molto tranquilla e non amo il caos. Ho visto qualcosa e sono andato via, sono proprio uscito, non ho voluto assistere. Ho preso il caffè e me ne sono andato e Lucrezia ha seguito me e che ne siamo andati“.

Presente in studio a La volta buona anche Rossella Erra, che a Ballando con le Stelle è un membro dei tribuni del popolo. La donna ha tentato di minimizzare la vicenda:

“Si fanno molte chiacchiere, e direi troppe. Quella non è solo la Sala delle Stelle, ma è anche una sorta di spogliatoio. Come succede a calcio, nello spogliatoio succedono queste cose. Però deve rimanere tutto lì. Ci sono questi due antagonisti, da un lato Simona e Wanda, dall’altro Teo e Antonio“.

Uno spiegazione che lascia parecchio a desiderare. Un conto è il calcio, un altro uno spettacolo di intrattenimento in prime time il sabato sera su Rai Uno. Sapere che due persone ultra adulte si insultano per un gioco e per motivi di per sé piuttosto banali, arrivando quasi alle mani, non è proprio una cosetta da “spogliatoio”.

Lorenzo Tano e il legame con Lucrezia Lando: la storia decolla

Tra Lucrezia e Tano è ormai appurato che ci sia un legame che va al di là del gioco e del programma. Loro stessi lo hanno confermato a Caterina Balivo. IL giovane ha ammesso di aver scambiato baci di fuoco con la danzatrice. “Se mi piace? Sì, in realtà perché no? L’ho già baciata sì, è successo”, ha confidato Lorenzo che già pensa a dove poter portare la donna una volta conclusa l’esperienza a Ballando con le stelle: “Mi piacerebbe portarla in un posto romantico a Budapest, dove vivo. È un posto rialzato, dove si vede la città. Potrebbe scattare qualcosa”.

E ancora: “Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca”. Nel salotto de La volta buona è intervenuta la stessa Lando: “Se stiamo davvero insieme? Siete troppo curiosi, io sono molto riservata e non rilascerò mai commenti. Lasciamolo dire agli altri che ci hanno visto…”.

Rossella Erra ha spifferato ulteriori curiosità sui due, raccontando di averli visti domenica sera che stavano insieme al ristorante. “Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano e sono tornata indietro”, ha detto la giurata popolare. Pure Simona Izzo ha confessato di averli visti mentre si baciavano. Insomma, è nata una coppia. Viva l’amore!