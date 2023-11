Caprarica e Mammucari quasi alle mani: la Lucarelli si schiera

Nelle ultime ore è emerso un retroscena relativo alla quarta puntata di Ballando con le Stelle. Pare, infatti, che Teo Mammucari e Antonio Caprarica siano arrivati quasi alle mani nella Sala delle Stelle dopo la performance del comico romano. I due sarebbero stati divisi dagli altri concorrenti prima che la situazione degenerasse in rissa, con Mammucari che sarebbe stato addirittura cacciato dall’aula.

Retroscena Mammucari-Caprarica: parla Selvaggia Lucarelli

A commentare la recente indiscrezione è stata Selvaggia Lucarelli, che in una storia Instagram ha scritto: “Antonio Caprarica è un uomo perbene, solidarietà“. Così la giurata di Ballando con le Stelle si è espressa in merito a questa voce, schierandosi a favore del giornalista. Pare, tra l’altro, che Mammucari e Caprarica si fossero scambiati diversi insulti nella Sala delle Stelle. Rimane da capire se emergeranno maggiori dettagli su questa voce nella prossima puntata di Ballando con le Stelle (in programma per sabato 18 novembre), magari proprio dai diretti interessati.

Già nelle scorse puntate, Selvaggia Lucarelli, nel commentare le esibizioni di Teo Mammucari, aveva espresso delle perplessità su alcuni atteggiamenti del comico romano. La giudice di Ballando con le Stelle, in particolare, aveva sottolineato l’attitudine di Mammucari a parlare sopra gli altri, interrompendoli continuamente.

Ballando con le Stelle: il presunto scontro Caprarica-Mammucari

Come si era arrivati al presunto scontro tra i due concorrenti del talent? Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle era andato in scena un nuovo botta e risposta tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. Il comico aveva schernito a più riprese il giornalista, che da quando è iniziato il programma era sempre rimasto al gioco. Presentatosi davanti alla giuria, però, Mammucari aveva esagerato, rendendosi protagonista di un’uscita che Caprarica aveva considerato fuori luogo. Il giornalista aveva replicato in diretta, lasciando trapelare un certo fastidio. Comprendendo come si stesse andando troppo oltre, Milly Carlucci era intervenuta, cambiando rapidamente tema.

Stando all’indiscrezione sopra riportata, Mammucari sarebbe poi tornato nella Sala delle Stelle, arrivando a scontrarsi con un Caprarica alquanto arrabbiato. Prima i presunti insulti, poi un faccia a faccia con intervento dei presenti per separarli. Da capire come si comporteranno i due concorrenti nelle prossime settimane e se si mostreranno disposti a passare sopra questa vociferata lite.