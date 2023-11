Mammucari e Caprarica, quasi rissa: cosa non si è visto a Ballando

No, non si è trattato di spettacolo stavolta. E infatti ciò che è accaduto non è stato mostrato, le telecamere si sono ben guardate dal riprendere la scena. Quale scena? Quella in cui Teo Mammucari e Antonio Caprarica sono arrivati quasi a menarsi. Una rissa sfiorata nella Sala delle Stelle, dopo la performance del comico romano nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle. A raccontare il retroscena “furente” è DavideMaggio.it, che ha spiegato che i due uomini sono stati divisi dagli altri concorrenti prima che la situazione degenerasse appunto in rissa. Mammucari sarebbe addirittura stato cacciato dall’aula di ritrovo che il cast usa prima di esibirsi.

Si proceda con ordine: Mammucari, come al solito, nel corso dell’ultima puntata del talent show, ha schernito a più riprese Caprarica, che, da quando è iniziato il programma, è sempre stato al gioco. Teo, quando si è presentato innanzi alla giuria, però, ha esagerato. E infatti il giornalista, durante la diretta, ha replicato a tono. I telespettatori e la Carlucci hanno subito compreso che non si stava più scherzando e che il clima si stava facendo incandescente.

“Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato (…) Dai, è un cane. Caprarica sei un molosso“, ha detto Mammucari. Un’uscita considerata dal giornalista fuori luogo. Infatti ha subito lasciato intendere di essere evidentemente stizzito ed ha replicato, abbandonando i toni goliardici: “Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato“. La Carlucci ha capito che la situazione stava andando oltre ed ha cambiato rapidamente tema, invitando i giudici a votare. Calma ristabilita? Manco per idea. Ed è qui che inizia il retroscena non visto e svelato in esclusiva da Davidemaggio.it.

Patatrac tra Mammucari e Caprarica nella Sala delle Stelle

Secondo il portale, quando Teo è rientrato nella Sala delle Stelle ha avuto uno scontro pesante con un Caprarica inferocito. Sono volate “brutte parole”, con il giornalista e il comico che hanno finito per cantarsele di santa ragione. Dagli insulti sono poi passati ad un faccia a faccia pericoloso. Così sono intervenuti i presenti che sono stati costretti a separarli fisicamente. “Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla Sala delle Stelle”, per evitare che l’atmosfera diventasse ancor più pesante.