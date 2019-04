Risorto, film di Pasqua su Rai Uno: trama e cast attori

Risorto su Rai 1: trama e cast del film

Risorto è il film che Raiuno ha deciso di trasmettere la sera di Pasqua, domenica 21 aprile. Il titolo originale è “Risen” ed è una pellicola che racconta la storia di Gesù e della Resurrezione in modo sorprendentemente inedito e fuori dagli schemi. Diretto dal regista statunitense Kevin Reynolds (Robin Hood – Principe dei ladri, Waterworld, Montecristo, Tristano e Isotta) è uscito nelle sale cinematografiche tre anni fa, nel 2016. Protagonisti del film d’azione ed epico sono gli attori Joseph Fiennes, diventato famoso al grande pubblico grazie al ruolo del giovane William Shakespeare in Shakespeare in love, e Tom Felton, iconico interprete di Draco Malfoy nella celeberrima saga fantasy di Harry Potter. Fra gli attori anche l’attrice argentina di origini italiane María Botto. Risorto, in via eccezionale a causa della ricorrenza pasquale, prenderà il posto di Che tempo che fa, di ritorno in onda la prossima settimana.

Risorto: trama del film in onda la sera di Pasqua

Protagonista principale di Risorto non è Gesù Cristo, bensì un legionario romano che dovrà condurre delle indagini sul corpo del figlio di Giuseppe e Maria dopo la crocifissione e la morte. Siamo a Gerusalemme e mancano pochi giorni all’arrivo dell’imperatore Tiberio sul luogo. Ponzio Pilato ordina al tribuno militare di alto rango Clavio (Fiennes) e al suo aiutante di accertarsi dell’avvenuto decesso del nazareno appena crocifisso, Yeshua, acclamato dai seguaci come un re. Per assicurarsi che non venga rubato per poi dichiarare la resurrezione da parte dei proseliti, il corpo di Gesù viene sorvegliato. Nonostante ciò, il cadavere sparisce inspiegabilmente. Così, nei giorni seguenti, Clavio va in missione alla ricerca del corpo scomparso, per smentire le voci del Messia risorto ed evitare una rivolta a Gerusalemme. Durante l’indagine il suo scetticismo incomincia però a vacillare.

Cast completo del film Risen – Risorto

Come anticipato poc’anzi, protagonista del film Risorto è il legionario romano Clavio, personaggio di fantasia storicamente non esistito. Clavio è interpretato da Joseph Fiennes mentre nel ruolo di Lucio troviamo Tom Felton. A vestire i panni dell’imperatore Ponzio Pilato è invece Peter Firth. Il ruolo di Gesù, marginale ma prorompente nella pellicola, è affidato all’attore neozelandese Cliff Curtis. Nel film troviamo ovviamente anche la figura di Maddalena che ha il volto dell’attrice argentina di origini italiane María Botto Rota. Nel cast anche gli attori Mark Killeen e Manu Fullola, rispettivamente nei panni di Antonio e Matteo. Curiosità: a doppiare in italiano Clavio è Riccardo Rossi.

Risorto: il trailer italiano