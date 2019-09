Ilary Blasi, parla Alvin: il rapporto con la moglie di Totti fuori dalla tv

Alvin a ruota libera. Il conduttore di Euro Games si è confidato al magazine Chi, parlando di diversi argomenti. Tanta la carne al fuoco: da un’eventuale conduzione di Sanremo, a un possibile ritorno all’Isola dei Famosi, fino al rapporto a telecamere spente con Ilary Blasi. Naturalmente, in primis, spazio alla riproposizione dello show ‘Giochi senza Frontiere’ in cui ha un approccio da tifosissimo. “Per le prossime puntate ho chiesto le trombette, vado a briglie sciolte” sussurra alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

“Siamo una coppia di simpatici amiconi dentro la tv e fuori”

Rifarebbe L’Isola dei Famosi? “Assolutamente sì – risponde Alvin – E c’è un motivo. In primis, con il passare del tempo un’esperienza così difficile, ma allo stesso tempo stimolante, ti viene a mancare. Secondo, risponderei di certo ‘presente’ se si dovessero creare le dinamiche giuste. Se devo sognare, allora sogno”. Sanremo? “Certo, e chi non lo farebbe?”. Il conduttore spiega che non cambierebbe quasi nulla della kermesse canora, eccezion fatta per qualche piccolo aggiustamento in chiave moderna. Si passa al rapporto con Ilary Blasi. Magari potrebbe, un giorno, sbarcare sull’Ariston con lei. “Mi piacerebbe, ma Ilary ha un sacco di paturnie: non ha memoria, credo voglia fare altri sei figli, me lo ha confidato lei.” Alvin scherza, poi torna serio: “La adoro. Con Ilary tutta la vita. Siamo una coppia di simpatici amiconi dentro la tv e fuori. Ma questo lavoro non ti permette di programmare nulla.”

Alvin pronto per un altro figlio? “Quelli li fa Ilary”

Sempre a proposito del rapporto a riflettori spenti con la Blasi, Alvin racconta un altro retroscena. Lei e Francesco lo hanno invitato nella serie tv Casa Totti? “Diciamo che… abbiamo preso un aperitivo e fatto un po’ di karaoke.” Infine una curiosità familiare: è pronto per il terzo figlio dopo Tommee e Ariel? “Quelli li fa Ilary”, replica spassosamente. Tra lui e la conduttrice il feeling è alle stelle. Naturalmente dal punto di vista amichevole e professionale. Totti può dormire sonni tranquilli.