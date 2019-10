Riki a Verissimo parla della fidanzata Sara: “Così mi ha conquistato”

View this post on Instagram

Odio il fatto che tu compia gli anni il mio stesso giorno, che è, per me, il giorno più importante e che aspetto ogni anno per tutto l’anno, invece tu saresti pronto a festeggiare il tuo compleanno mai. Guardo indietro e ripenso a tutte le storie e le emozioni che ha vissuto la me di 22 anni, i giri in macchina immensi, i concerti, i viaggi, ma anche tutte le prove difficili, il sentirsi a volte non abbastanza, la paura di perdersi. Ripenso a me prendere treni e puntualmente piangere quando stavo per tornare a Milano, facendo corse dalla capitale per tornare a casa in tempo, per poi fuggire in negozio. Ripenso a te che ci sei stato così tanto, da riempirmi due vite. Il destino ha giocato carte strane con noi. 365 possibilità di compiere gli anni lo stesso giorno (365,25 per l’esattezza), una su un milione di incontrare una persona come te. Auguri a noi ❤️