Riki torna a parlare dell’ex Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora

In occasione dell’uscita del nuovo singolo dal titolo Scusa, Riki è tornato a parlare della sua relazione con Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la notizia. I due hanno avuto una breve relazione quando entrambi erano concorrenti di Amici di Maria De Filippi nell’annata 2016/2017.

Una liaison durata una manciata di settimane, che non si è mai trasformata in una storia d’amore seria e impegnata. Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelagatti hanno però mantenuto un buon rapporto. A provarlo le ultime dichiarazioni del cantante al settimanale Oggi:

“Le ho fatto i complimenti per Striscia la notizia. Giulia era uscita prima del Serale ed è la dimostrazione che non devi per forza vincere per fare strada”

Qualche tempo fa anche Giulia Pelagatti aveva speso belle parole per la sua ex fiamma. La velina di Striscia la notizia aveva confidato che con Riki è rimasto un buon rapporto e ogni tanto capita di sentirsi. Prima del debutto al tg satirico Marcuzzo non ha esitato a complimentarsi con la ballerina, scelta da Antonio Ricci per la sua bravura e avvenenza.

Riccardo ha ammesso di avere un ottimo rapporto pure con Maria De Filippi, la conduttrice che ha l’ha lanciato nel mondo della musica con il suo talent show. Riki ha assicurato di avere un bellissimo feeling con la conduttrice Mediaset e di scambiarsi con lei tanti messaggi.

La nuova fidanzata di Riki

Archiviato il flirt con Giulia Pelagatti e il lungo rapporto con Sara che non fa parte del mondo dello spettacolo, oggi Riki è felice accanto alla modella Ella Ayalon. I due si frequentano da tempo e convivono a Milano. Un amore più maturo per Riccardo Marcuzzo, che quest’anno compirà trent’anni. L’idolo delle ragazzine è cresciuto ed è pronto a tornare alla ribalta con un nuovo sound.

Chi è Giulia Pelagatti

Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la notizia, ha 22 anni ed è originaria di Prato. Ha partecipato ad Amici nell’edizione 2016-2017 ma non è riuscita ad accedere al Serale, la fase più importante del talent show. Nella Scuola più famosa d’Italia ha fatto chiacchierare per via della liaison con il cantante Riki.

Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi ha iniziato a lavorare nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, tra cui Colorado e Tale e Quale Show. Oggi Giulia è single e concentrata più che mai sulla sua carriera da ballerina.