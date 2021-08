Riki Marcuzzo ed Ella Ayalon, quando l’amore non va in vacanza

Amore a gonfie vele per Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ormai non si nasconde più e si mostra alla luce del sole al fianco di Ella Ayalon, la ragazza che gli ha rapito il cuore e con la quale ha persino avviato una convivenza a Milano, come ha reso noto il magazine Chi di recente. Nelle scorse ore è stato il portale Whoopsee ad intercettare la coppia, immortalandola mentre si è scambiata delle dolci effusioni e dei romantici baci tra le vie del capoluogo lombardo. Insomma, il giovane talento musicale è ‘occupato’ a tutti gli effetti e la relazione intrapresa con la Ayalon prevede progetti assai seri. Per i due piccioncini pare proprio che l’amore non vada mai in vacanza.

D’altra parte, Ella aveva lasciato diversi indizi sui social circa il suo stretto legame con Riki, ritraendosi su Instagram in atteggiamenti alquanto affettuosi proprio al fianco dell’ex star di Amici già mesi fa.

La scintilla sarebbe scoccata mentre sono state effettuate le riprese del video musicale “Balla con me”, singolo che Marcuzzo ha lanciato nel 2017, dopo il trionfo – nella categoria canto – nel talent show promosso da Canale Cinque.

Riki, prima di imbastire una relazione sentimentale con la Ayalon, è stato per molto tempo legato a Sara Gotti, con la quale sembra essere rimasto in ottimi rapporti.

Riki e il dolore per la morte di Michele Merlo

Marcuzzo, di recente, ha dichiarato di essere stato devastato dalla notizia della scomparsa di Michele Merlo, stroncato a soli 28 anni da una leucemia fulminante. ‘Mike’ e Riki sono stati rivali ad Amici: il primo è stato eliminato in semifinale mentre Riccardo ha trionfato nella categoria canto. All’epoca in cui parteciparono al talent, non mancarono le polemiche tra i due. Piccole scaramucce che con il passare del tempo non hanno lasciato alcuno strascico. Per questo Riki, nell’apprendere della morte di Merlo, ha esternato tutto il suo dolore.

‘Mike Bird’, nome d’arte di Michele Merlo, si è spento all’alba di domenica 6 giugno: ad annunciare la tragica notizia è stata la sua famiglia.