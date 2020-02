Riki dopo Sanremo: gli insegnamenti di Maria e la non gelosia di Sara

Riki si confessa dopo Sanremo, l’intervista: gli insegnamenti di Maria De Filippi e la non gelosia della fidanzata Sara

Riki, intervistato dal settimanale Grazia, si è confidato a ruota libera. Tanta la carne finita sul fuoco nella chiacchierata concessa al magazine. Marcuzzo ha parlato del legame con la fidanzata Sara (anche lei ha rilasciato delle dichiarazioni sul cantante), dell’esperienza appena conclusasi a Sanremo, delle critiche ricevute, del suo celebre manager Francesco Facchinetti e del suo passato. E a proposito di passato, spazio a Maria De Filippi e ai suoi insegnamenti che tutt’ora gli tornano utili ogni volta che sale sul palco.

Sara: “A Sanremo sono rimasta il tempo che è bastato per farlo sentire al sicuro”

Con Sara, che si sta laureando in Lettere, la love story ha quasi tagliato i due anni d’amore. “Mi piace stargli vicino nei momenti importanti”, confida la giovane, “Non sono gelosa perché lui non me ne dà motivo. A Sanremo sono rimasta il tempo che è bastato per farlo sentire al sicuro. E festeggiare il compleanno insieme, siamo nati lo stesso giorno, il 4 febbraio.” Largo poi all’intervista di Riki che fa sapere di essere sempre molto ansioso ma che con il tempo “sta imparando a tenera a bada i pensieri con la concentrazione”. Particolari fastidi? “Non vorrei essere più considerato solo il ragazzino di Amici. Sono anche quello, ma molto altro ancora”. A proposito di Amici, cosa ha imparato da Maria?

Riki: “Da Maria ho imparato a limitare l’uso dei cellulari”

“Da Maria ho imparato a limitare l’uso dei cellulari prima dei grandi eventi. Prima di un’esibizione non è il massimo ricevere critiche, spesso finalizzate a disorientarti”, ha detto Marcuzzo che ha aggiunto che continua a soffrire da “prestazione sul palco”. “Tre anni fa, quando ho iniziato, tremavo, temevo di sbagliare a parlare. Poi mi sono detto: ‘Riccardo, non renderai molto se vai avanti così. E con il tempo sono migliorato tanto.” Poi le parole per il suo manager Facchinetti: “Un uomo così ha tutta a mia stima”. Infine la chiosa su Sara: “Mi ha aiutato, le devo molto”.