Riki e le parole per il suo prof Rudy Zerbi durante un concerto: lui ringrazia

Riki ringrazia Rudy Zerbi sul palco e lui dedica un post al cantante: “Il senso sta tutto qui”

Durante un concerto, Riccardo Marcuzzo, vero nome di Riki, ha voluto dedicare delle parole speciali a Rudy Zerbi. Zerbi è stato il suo professore nella scuola di Amici e ha sempre creduto in lui anche dopo la partecipazione del cantante al talent show di Maria De Filippi. Riki ringrazia Rudy Zerbi sopra il suo palco e incita i fan ad applaudirlo. “Al di là delle telecamere, al di là di tutto è una persona che mi è rimasta vicina ed è una persona che continua ad aiutarmi, a darmi consigli che fanno sempre bene” ha affermato Riki. “Riccardo credi in te stesso come credi nei tuoi pezzi” aveva detto Zerbi a Marcuzzo. “Questa frase mi ha fatto molto riflettere perché io sono andato in hotel alla sera e ho scritto questo brano“ ha detto poi Riki prima di cantare.

Rudy Zerbi ringrazia Riki sui social

“Quando mi chiedono cosa amo del mio ruolo di Prof, vorrei rispondere con le parole giuste, quelle che però non ho avevo ancora trovato” scrive Rudy Zerbi postando il video delle parole di Riki su Instagram. “Il senso sta tutto qui: poter dare una mano a chi insegue il proprio Sogno, esserci nei momenti difficili ed in quelli del successo“ scrive ancora il prof di Amici. “Grazie Riki per queste parole che ripagano di qualsiasi fatica” conclude infine.

Il rapporto tra Riki e Rudy Zerbi

Rudy Zerbi non ha mai nascosto il suo debole per Riki e, infatti, anche dopo Amici, i due non hanno smesso di incontrarsi.