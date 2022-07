Riki Marcuzzo beccato con Stephanie Bellarte, ex Pupa: è amore o solo un flirt estivo? I due sono stati paparazzati durante una serata insieme, erano soli e non in compagnia molto probabilmente. O almeno quando passeggiavano, lo facevano in due, senza terzi incomodi. Stephanie ha partecipato all’edizione dell’anno scorso de La Pupa e il Secchione e Viceversa, prima che passasse nelle mani di Barbara d’Urso. Nel programma aveva conosciuto il secchione Alessio Guidi e si sono innamorati, al punto da cominciare una vera relazione dopo il reality.

Pare dunque che tra Stephanie e Alessio sia finita, ma nessuno lo sapeva. Per quanto riguarda Riki, invece, l’ultima fiamma vista al suo fianco è stata Ella, con la quale era andato a convivere. Il gossip del giorno però ha unito questi due personaggi e chissà che non sia nata una nuova coppia. A beccarli sono stati i fotografi di Whoopsee, che racconta di una cena insieme e di una passeggiata sotto la luna per i due.

Nelle foto Riki e Stephanie passeggiano insieme, ma non si tengono per mano. C’è uno scatto in cui si guardano negli occhi e lui tiene le mani sul viso di lei, forse era sul punto di baciarla e in effetti dalle foto successive si intuisce che c’è stato un bacio tra Riki e Stephanie. I due sono vicinissimi, bocca contro bocca, poi si sono seduti su una panchina e hanno scattato una foto insieme prima di rimettersi in cammino.

In attesa di saperne di più su Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte, sotto al post su Instagram con le loro foto ci sono un paio di commenti in cui qualcuno si domanda che fine abbia fatto Alessio Guidi. “Ma quando si è lasciata?”, si è chiesto qualcuno su Stephanie. Un altro utente invece ha scritto: “Questa fino all’altro giorno stava con quell’altro, adesso magicamente se la fa con Marcuzzo… la serietà questa sconosciuta”.

Sul profilo Instagram del cantante non c’è ancora nessun commento a questo scoop. Anche Stephanie non ha proferito parola, ma magari interverranno nelle prossime ore. Così come è possibile che lascino correre e non proferiscano parola. Chi vuole saperne di più non potrà fare altro che attendere news da parte dei diretti interessati. Oppure i prossimi gossip su Riki Marcuzzo e Stephanie Bellarte. O magari parlerà proprio l’ex Alessio?