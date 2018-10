Riki critica Lodo de Lo Stato Sociale: incoerenza a X Factor?

X Factor 12, Riccardo Marcuzzo attacca Lodo de Lo Stato Sociale

Il cantante Riki non le manda mai a dire. Quando ha da avanzare critiche che lui ritiene giuste, lo fa senza problemi. Ed è quello che ha fatto quest’oggi. Ha attaccato Lodo de Lo Stato Sociale evidenziando il fatto che sia incoerente. Non è l’unico che glielo ha rinfacciato nelle ultime ore: su Twitter, innumerevoli sono i commenti contro Lodovico Guenzi. E il motivo è uno solo: non è piaciuta la sua decisione di prendere parte al talent X Factor. Lo Stato Sociale è sempre andato controtendenza a nessuno mai si sarebbe immaginato una scelta del genere da parte di Lodo.

Lodo incoerente? La provocazione di Riki al giudice di X Factor

Riccardo Marcuzzo non sopporta chi cambia idea da un momento all’altro e lo ha fatto ben intendere attraverso una storia su Instagram, in cui, riferendosi al frontman de Lo Stato Sociale, ha scritto: “Nasci rockstar e muori giudice ad un talent show. Sei ufficialmente il mio nuovo idolo. Genio!”. Questo verso – appartenente alla canzone Nasci rockstar, muori giudice ad un talent dell’album Amore, lavoro e altri miti da sfatare – sta a significare che Lodo non avrebbe mai e poi fatto il giudice in un programma? Per Riki è così e ha criticato in questo modo la sua decisione di diventare giudice a X Factor al posto di Asia Argento.

L’annuncio del nuovo giudice di X Factor 2018

Sky ha ufficializzato la presenza di Lodovico de Lo Stato Sociale con questa nota: “Dopo interminabili settimane di indiscrezioni, è finalmente arrivato il momento di dirvi chi sarà il nuovo giudice che, a partire dai Live Show, sostituirà Asia Argento a X Factor 2018. Dopo essere già venuto a trovarci durante le Audizioni di questa edizione, dimostrando di avere tutte le capacità e le competenze necessarie per stare al tavolo più importante della TV, sarà il nostro amico Lodovico ‘Lodo’ Guenzi a sedersi tra Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez durante i Live di XF12”. Una scelta che può piacere o non piacere, che può risultare coerente o incoerente… Adesso sta solo a Lodo dimostrare di meritare il posto che ha occupato nel talent show di Sky!