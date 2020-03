Riki: “Coronavirus? Ce lo meritiamo, troppa avidità e ignoranza”

Riccardo Marcuzzo sul Coronavirus: un messaggio che spiazza, il suo personale pensiero

Riki ha voluto dire la sua su quello che sta accadendo negli ultimi giorni in Italia a causa del Coronavirus. Prima di tutto, ha voluto precisare che è dalla parte di tutti coloro che combattono contro questo grande nemico (sia le persone affette dal virus sia medici e infermieri), ma ha poi sorpreso dicendo che tutto questo ce lo meritiamo per via del dilagare dell’ignoranza, della malvagità e dell’avidità della gente. Un periodo molto delicato, questo: Marcuzzo avrebbe dovuto lanciare il suo disco (realizzato in occasione di Sanremo), ma dovrà rimandare la data d’uscita perché non si sente dell’umore giusto.

Riki su Coronavirus: “Ce lo meritiamo… avidità, ignoranza! Muoiono persone innocenti”

La Bonas di Avanti un altro è volata in Egitto per proteggere la mamma mentre Riki ha scritto un messaggio (farà discutere), attraverso una Instagram story, che è cominciato così: “Sono molto sensibile e quindi molto triste. Vedo che stiamo soffrendo tutti, che medici e infermieri stanno lavorando giorno e notte e che stanno morendo tantissime persone come sempre innocenti”. Ha poi aggiunto: “Però purtroppo sono tra quelli che pensano che questo virus in fondo ce lo meritiamo. In giro c’è tanta avidità, ignoranza e soprattutto menefreghismo nei confronti del prossimo e dell’ambiente”.

Riki, disco dopo Sanremo: slitta la data, non è il momento giusto per lui

Riccardo Marcuzzo è fortemente convinto che bisogna fare di più per migliorarci: “Se non cambiamo noi in primis, non cambierà mai nulla, anzi. Sarà sempre peggio. Non avevo l’umore giusto per far uscire un disco. Perdonatemi”. Non sa quando l’album verrà lanciato sul mercato: “Siamo costretti a rimandare il disco a data da destinarsi. È un progetto meraviglioso, minuzioso e fantasioso (e che non vedevo l’ora di presentare), ma purtroppo sappiamo tutti quello che stiamo vivendo in questi giorni. Spero che tutti gli artisti, a distanza, si possano trovare un giorno per poter creare qualcosa di bello e di aiuto per il paese”.