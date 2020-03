Francesca Brambilla, madre malata di SLA: “Portata via dall’Italia, paura”

Coronavirus, Francesca Brambilla lascia l’Italia per proteggere sua madre

Francesca Brambilla ha dovuto abbandonare l’Italia per proteggere sua madre, malata di SLA. Un soggetto a rischio, dunque, considerate le complicanze che può provocare il Coronavirus. Sono state prese delle misure restrittive e la Bona Sorte di Avanti un altro ha deciso di partire verso l’Egitto prima che l’Italia diventasse totalmente “zona rossa”. Non ha voluto assolutamente correre rischi, spiegando che, dove si trova in questo momento, la situazione è davvero serena. Lei e sua madre stanno bene.

Madre Francesca Brambilla malata di SLA: il trasferimento in Egitto

Ilgiornale.it ha contattato telefonicamente Francesca Brambilla, la quale ha rivelato di trovarsi lontana dal nostro paese per salvaguardare la salute della sua mamma: “Sono andata via perché la mia mamma, come alcune persone sanno, è malata, ha la sclerosi multipla, quindi è in cura. Ogni settimana fa le terapie e ha le difese immunitarie molto basse, sono riuscita a portarla via dall’Italia proprio per questo motivo, per la grande paura. Penso che prolungheremo e rimarremo fino ad aprile, è l’unica soluzione. Rimango comunque super attiva e vicina all’Italia facendo donazioni anche se non sono lì è come se lo fossi”.

Com’è la situazione in Egitto? Le parole della Brambilla sulla diffusione del Coronavirus

Attualmente la showgirl si trova a Sharm Al Sheikh: avrebbe dovuto essere una semplice vacanza ma, a seguito della rapida diffusione del Coronavirus in Italia, ha deciso di partire alla volta dell’Egitto. Ha poi spiegato: “Qua la situazione è tranquillissima… mi sembra di aver sentito che ci sono due casi, non si sa dove. Però è tutto tranquillo: fortunatamente si può stare un attimo più leggeri rispetto all’Italia”. Ha concluso dicendo che condividerà link per raccolte fondi utili al sistema ospedaliero del nostro paese.