Riki conquista l’America Latina: il pensiero a Maria De Filippi

Riki, Riccardo Marcuzzi di Amici, conquista l’America Latina: nel giorno più importante non dimentica Maria De Filippi

Questo è un periodo ricco di soddisfazioni per Riccardo Marcuzzo che, dopo il successo in Italia raggiunto grazie ad Amici di Maria De Filippi, con la sua musica è riuscito a conquistare anche l’America Latina. Il suo ultimo singolo è stato così apprezzato all’estero che Riki ha ricevuto persino un riconoscimento. La consegna del premio è avvenuta con tanto di cerimonia in pompa magna, dove sia lui che Francesco Facchinetti (il suo agente) sono stati invitati. La cosa ha ovviamente lusingato Riki che, in un giorno così importante, non ha dimenticato chi, fin dall’inizio, c’è sempre stato per lui, prima tra tutti: Maria De Filippi.

Riki fa faville in America Latina: il ringraziamento a Maria De Filippi

“Abbiamo appena fatto una delle cose più incredibili della mia carriera”, con queste parole oggi Riccardo Marcuzzo ha voluto descrivere il suo momento felice. “È una sensazione indescrivibile”, ha poi aggiunto l’ex allievo di Amici. Il suo pensiero, subito dopo, è andato anche alle persone che in questi anni gli hanno permesso di arrivare fino a questo punto tra cui, come accennato, Maria De Filippi. “Ci tengo a ringraziare Maria, i fan italiani, i fan nel mondo, la mia famiglia”, ha infatti poi continuato il cantante. Su Instagram, pieno di orgoglio, Riki ha pure condiviso quello che ha definito Il suo “nuovo giocattolo”.

Riki non dimentica Amici: l’affetto per i prof non svanisce

Non è la prima volta che Riki, in un momento speciale come quello di oggi, prende la palla al balzo per ringraziare le persone che in lui hanno creduto avviando la sua carriera ad Amici. Lo scorso luglio, durante un concerto, il cantante ha dedicato delle bellissime parole al suo prof Rudy Zerbi che, presente all’evento, ha ovviamente apprezzato il gesto del suo ex allievo.