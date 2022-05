Rihanna ha partorito! Primo figlio da ASAP Rocky, sesso e dettagli

By

Rihanna ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’amore con il rapper ASAP Rocky. La gravidanza della cantante barbadiana è finalmente giunta al termine dopo mesi complicati per la coppia, inizialmente a causa di voci di rottura tra i due neo genitori e poi per l’improvviso arresto del 33enne avvenuto lo scorso aprile. Ecco tutto ciò che si sa sul lieto evento, il sesso del bambino e il giorno in cui la 34enne avrebbe partorito.

Rihanna è diventata mamma! Secondo i tabloid americani, tra cui TMZ e Page Six, la cantante originaria dalle Barbados, silente sui suoi canali social, ha dato alla luce il suo primo figlio da un po’ di tempo. Secondo TMZ la 34enne imprenditrice e fondatrice del marchio Fenty Beauty avrebbe partorito lo scorso 13 maggio 2022, praticamente una settimana fa, a Los Angeles. Da parte della coppia, tuttavia, non c’è stato ancora un annuncio ufficiale. L’ultima apparizione di Rihanna in pubblico, con il pancione in bella vista, risale al 9 maggio scorso.

Probabilmente Rihanna e ASAP Rocky hanno voluto tutelare la loro creatura appena nata tenendola lontana, per quanto possibile, dai flash dei paparazzi. Lo stesso tabloid ha anche annunciato il sesso del bambino. La cantante e il rapper hanno dato il benvenuto ad un maschietto. Fiocco azzurro, quindi, in casa Fenty. Ancora non si conosce il nome che la coppia ha dato al loro primogenito.

Rihanna è diventata mamma, una gravidanza particolare

La gravidanza della cantante è stata annunciata lo scorso gennaio 2022. La 34enne ha comunicato di essere incinta in modo molto particolare, attraverso la moda. L’imprenditrice si è infatti fatta paparazzare a New York con un lungo cappotto rosa aperto sul ventre che le ha permesso di sfoggiare il suo pancione. Rihanna, che posta pochissimo sui social e cerca da sempre di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, è legata a ASAP Rocky dal 2020. L’amore col padre del suo primo figlio è sbocciato dopo la rottura con Hassan Jameel.

La cantante, in questi mesi, ha deliziato i fan e gli appassionati di moda con fantastici outfit premaman che hanno rivoluzionato per sempre il modo di vestire delle donne in dolce attesa.