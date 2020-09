Rihanna: “Amo ancora Chris Brown e lo amerò per sempre”

Rihanna è tornata a parlare di Chris Brown, il suo famoso ex fidanzato. Una storia d’amore intensa e passionale, finita nel 2009 dopo che il rapper ha maltrattato la sua collega alla vigilia dei Grammy Awards. Per quell’aggressione Brown è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e 180 giorni di lavoro in una comunità per un programma contro la violenza domestica. Un brutto colpo per Riri che però col tempo è riuscita a perdonare Chris. Non solo: i due hanno riallacciato un rapporto d’amicizia e oggi la cantante delle Barbados si è lasciata andare ad una romantica e pubblica dichiarazione d’amore nei confronti dell’artista. È successo durante il podcast Supersoul Conversation di Oprah Winfrey. Rihanna ha ammesso di essere ancora molto legata al suo ex compagno e per il futuro non ha escluso un ritorno di fiamma anche se oggi Chris è felicemente fidanzato con un’altra persona. È invece single la popstar dopo l’intensa relazione con l’uomo d’affari arabo Hassan Jameel.

Le ultime dichiarazioni di Rihanna su Chris Brown

“Io e Chris abbiamo ricostruito la fiducia l’uno nell’altra, tutto qui: ci amiamo ancora e probabilmente ci ameremo per sempre”, ha dichiarato Rihanna nel podcast di Oprah Winfrey. “Non è una cosa che possiamo cambiare, né una cosa che si possa interrompere: siamo sempre stati innamorati”, ha aggiunto. Ci sarà dunque un ritorno di fiamma dopo l’aggressione di dieci anni fa? “Lui adesso ha una relazione per conto suo. Io sono single ma ho mantenuto con lui una stretta amicizia da quanto l’ordine restrittivo [che costringeva Brown a tenersi ad almeno 50 metri di distanza da lei] è stato ritirato. Ci stiamo lavorando, passo dopo passo, ma non è per niente facile. Io lo amo davvero, La cosa più importante per me è che lui stia bene. Non sono in pace se lo so anche un po’ triste, o da solo”, ha spiegato la 32enne, tornata single lo scorso inverno. Al momento Chris Brown non ha ancora replicato alle dimostrazioni d’affetto della sua ex fiamma.

Rihanna single di nuovo, chi è la fidanzata di Chris Brown

Lo scorso gennaio, in seguito ad una intensa liaison, Rihanna ha spezzato il legame con Hassan Jameel. Dopo tre anni di frequentazione i diretti interessati hanno preferito prendere strade differenti, ognuno preso dai rispettivi impegni lavorativi. Non è chiaro invece chi sia la nuova fidanzata di Chris Brown. Il 31enne è padre di due figli avuti da due compagne diverse: Royalty, 5 anni, è nata dal rapporto con la modella Nia Guzman, il piccolo Aeko, 1, è frutto della breve relazione con la studentessa Ammika Harris.

Rihanna lontana dal mondo della musica da un po’

Negli ultimi anni Rihanna ha deciso di mettere da parte il mondo della musica. L’ultimo album – Anti – risale al 2016. Riri ha preferito dedicarsi ad altro, come alla sua linea di lingerie. L’interprete ha però annunciato che a breve tornerà in sala d’incisione per registrare nuove canzoni.