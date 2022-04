Rihanna, altra grana: il compagno ASAP Rocky è stato arrestato

Non c’è pace per la cantante barbadiana, incinta e vicina al parto, e il fidanzato: il rapper coinvolto in guai giudiziari

La gravidanza di Rihanna non sta proprio proseguendo in modo tranquillo. Dopo le assurde voci di tradimento del compagno e futuro padre della creatura con la sua collaboratrice Amina Muaddi, poi smentite categoricamente, un’altra notizia riguardante la coppia sta facendo il giro del mondo. Il compagno della cantante barbadiana, ASAP Rocky, è stato arrestato a Los Angeles nella mattina locale del 20 aprile 2022. Ecco di cosa è accusato il rapper 33enne.

ASAP Rocky è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles, in California, poco dopo essere atterrato al LAX, l’aeroporto internazionale della metropoli. Il motivo? Come riporta il tabloid statunitense TMZ, il provvedimento sarebbe collegato a dei fatti avvenuti la notte dello scorso 6 novembre 2021 a Los Angeles, tra Vista Del Mar e Selma Avenue. Rakim Athelaston Mayers, questo il vero nome del rapper, in quell’occasione sarebbe stato coinvolto in una sparatoria. Una vittima avrebbe accusato ASAP, che si trovava in compagnia di altre due persone mentre camminava per strada, di essersi avvicinato e aver sparato dai tre ai quattro colpi di pistola. La persona in questione ha detto che i colpi avrebbero sfiorato la sua mano sinistra.

L’arresto, come scrive NBC News, è stato confermato dall’avvocato di Meyers, Alan Jackson. ASAP è stato raggiunto dalle forze dell’ordine mentre era di ritorno negli USA dopo una vacanza alle Barbados. Dalla patria della cantante è andato via su un aereo privato proprio con la sua dolce metà, Rihanna. Qui la coppia in dolce attesa ha appena trascorso alcuni giorni di vacanza. A quanto pare quindi il 33enne è stato portato via con le manette proprio davanti alla compagna.

Rihanna e ASAP Rocky, fuga dai gossip finita male

La vacanza in questione è stata probabilmente un modo, per la coppia, di fuggire dagli ultimi gossip infuocati. Proprio una settimana fa si è diffusa la notizia che ASAP e Rihanna si fossero lasciati dopo un tradimento di lui. L’intera vicenda è stata smentita dalla donna con cui, secondo le malelingue, il futuro padre avrebbe tradito la compagna e dalle foto dei paparazzi, che hanno ritratto la coppia felicemente insieme.

Rihanna ha annunciato di essere incinta lo scorso gennaio 2022. A marzo, lo scorso mese, ha affermato di essere nel corso del terzo trimestre. La 33enne dovrebbe quindi partorire molto presto.