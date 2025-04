Ricovero Vittorio Sgarbi, parla la figlia: perché non va più a trovarlo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato di figli d’arte. Per l’occasione la conduttrice Caterina Balivo ha ospitato in studio Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è attualmente ricoverato per depressione e la figlia ha aggiornato in merito alle sue condizioni di salute. La ragazza ha poi rivelato il motivo per cui non sta andando più a trovarlo e quali sono le sue paure per quando il padre verrà dimesso e tornerà a casa.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata dedicata ai figli d’arte. Tra questi è stata invitata in studio Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo è attualmente ricoverato in ospedale a causa della depressione. La conduttrice ha quindi chiesto alla ragazza degli aggiornamenti circa il suo stato di salute. Già la settimana scorsa Evelina era stata ospite a La Volta Buona ed aveva spiegato come suo padre avesse accettato l’alimentazione artificiale.

Perché Evelina non va più a trovare suo padre Vittorio Sgarbi

Oggi la giovane ha raccontato che le condizioni del critico d’arte sono stabili. Ha tuttavia aggiunto di non essere andata più a trovarlo da allora. Evelina ha spiegato come sia una situazione pesante e che non sempre si sente ben voluta. Caterina Balivo ha quindi supposto che non abbiamo gradito il fatto che lei abbia parlato in televisione di suo padre. A quel punto la ragazza ha sottolineato come non abbia fatto nulla di strano, in quanto si tratta di una notizia pubblica e lo stesso Sgarbi ha sempre parlato di tutto.

Di seguito le sue parole precise a Caterina Balivo:

Dalla settimana scorsa quando sono venuta qui a trovarti non sono più andata perché devo dire è una situazione, sfiderei chiunque, veramente pesante oltre per come sta lui per tutto l’insieme che c’è intorno, anche perché comunque mette nella condizione di non dire apertamente “non sei ben voluta” ma di fatto è come mi fanno sentire.

Poi ancora:

Se io andassi li di forza o con qualcuno nessuno mi direbbe “che cosa sei venuta a fare”, assolutamente, ci mancherebbe!

Il timore per suo padre

Evelina ha poi spiegato come abbia un po’ di timore per quando suo padre verrà dimesso dall’ospedale. Nello specifico ha rivelato di aver paura possa riprendere a non mangiare una volta tornato a casa e che, di conseguenza, il problema possa ripresentarsi. La giovane ha anche commentato alcune parole del padre durante un’intervista a Belve da Francesca Fagnani. Nello specifico ha rivelato di non essere rimasta male per le sue dichiarazioni in merito ai figli in quanto parte del suo personaggio.

Infine Evelina ha raccontato di una madre che l’ha contattata in quanto suo figlio aveva sentito del caso di Vittorio in televisione e le aveva chiesto cosa fosse la depressione. Il bambino ha quindi fatto un disegno per Sgarbi che sua figlia ha mostrato in diretta e che spera di riuscire a consegnargli.