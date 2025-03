Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli a causa della depressione. Per due giorni non si è alimentato, isolandosi dal mondo esterno. La figlia Evelina, ospite negli studi televisivi de’ La Volta Buona, è riuscita a raggiungerlo in reparto ed ha concesso la sua testimonianza esclusiva a Caterina Balivo. Durante l’excursus prodotto dalla redazione, riguardante la carriera del critico d’arte, le due interlocutrici sono tornate su un aneddoto che divenne noto qualche anno fa.

All’epoca, Evelina venne scelta per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma rifiutò all’ultimo minuto. La scelta di rinunciare alla sua prima vera esperienza televisiva fece infuriare Vittorio Sgarbi. Il saggista diffuse un video sui social, nel quale si auspicava che la figlia trovasse un sentiero professionale da perseguire. Evelina ha spiegato di essere rimasta colpita dalle sue parole e di aver litigato aspramente con il padre a telecamere spente.

La sua narrazione, sicuramente accorata, non è piaciuta a Caterina Balivo. La conduttrice ha cercato di persuadere la sua ospite a mantenere un tono più pacato.

Evelina Sgarbi si racconta, Balivo sembra infastidita: “Non si dice”

Il sogno di Evelina Sgarbi è quello di lavorare nella moda. Ha quindi preferito rinunciare ad una potenziale carriera televisiva per seguire le sue ambizioni. Ha frequentato per un anno la Facoltà di Comunicazione e Design allo IED di Torino, dopodiché si è trasferita presso l’Istituto Marangoni di Milano. Dopo il rifiuto del Grande Fratello Vip, Vittorio Sgarbi ha emesso la sua severa ed inaspettata sentenza.

“Con i soldi che ti avrebbero dato potevi pagarti gli studi, quindi io non te li pago più” – ha raccontato Evelina – “Io ho detto ‘molto bene, f*****’…”. Caterina Balivo è intervenuta prontamente: “No, no, non è carino Evelina”. L’ospite ha comunque proseguito, ribadendo di non aver ceduto a quello che percepì come un ricatto. Padre e figlia negarono qualsiasi compromesso, per cui Evelina si vide costretta ad abbandonare gli studi. La narrazione della giovane non è piaciuta alla padrona di casa, che ha cercato di condurla ripetutamente su un terreno più diplomatico, anche alla luce delle condizioni del papà.

“Forse voleva spronarti” – il primo tentativo, caduto però nel vuoto. Di fronte all’insistenza di Evelina, la padrona di casa ci è andata giù piatta: “Non ti arrabbiare di nuovo…ti potresti poi pentire, qualcuno potrebbe capire male”. Evelina, a quel punto, ha perso il filo del discorso ed ha faticato a proseguire il racconto. Balivo ha incalzato di nuovo: “Qualcuno potrebbe anche dire ‘poteva andare a lavorare e pagarselo’…”.

E poi è arrivato l’ennesimo rimprovero: “Non voglio proprio entrare nel merito…ti abbiamo invitata per dare luce a tuo papà”. Evelina ha quindi issato bandiera bianca ed ha seguito (con evidente rassegnazione) i consigli non troppo impliciti di Caterina Balivo. L’intervento si è concluso con l’augurio forzato di futura guarigione. La percezione è che la conduttrice avesse una scaletta precisa e che, di conseguenza, abbia impedito ad Evelina di esprimere un pensiero diverso da quello prestabilito.