Ricovero Vittorio Sgarbi, aggiornamenti: chi c’è con lui e come sta

E’ ormai trascorso un mese dalla notizia del ricovero di Vittorio Sgarbi per depressione. La figlia del critico d’arte, Evelina Sgarbi, è stata ospite più volte a La Volta Buona per aggiornare in merito alle condizioni di salute di suo padre. Durante l’ultima intervista ha rivelato di non essere più andata a trovarlo. Tuttavia nelle ultime ore, come riportato da Today, è arrivata la notizia che il critico non si trova da solo. Scopriamo chi è con lui.

Vittorio Sgarbi, ricovero: chi è con lui

Nelle ultime ore sono arrivate alcune rassicurazioni in merito allo stato di Vittorio Sgarbi, attualmente ricoverato in ospedale a causa della depressione che lo ha colpito. Nello specifico, così come scritto da Today, il settimanale Oggi avrebbe fatto sapere che il critico d’arte non si trova da solo. Con lui ci sarebbero difatti la sua compagna Sabrina Colle, i familiari e i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario che si sta prendendo cura di lui. Inoltre anche alcuni amici di vecchia data e personalità pubbliche istituzionali starebbero andando a trovare Sgarbi in questi giorni.

Sabrina Colle, 51 anni, è un’ex attrice, modella e organizzatrice di mostre. Vittorio Sgarbi è legato sentimentalmente a lei dal 1998. I due non si sono mai uniti in matrimonio. Sgarbi ha poi tre figli nati da relazioni precedenti. Nello specifico ha due figlie, Alba ed Evelina, ed un figlio, Carlo, nato dalla lunga relazione avuta con l’attrice Patrizia Brenner. E’ stata soprattutto Evelina a parlare delle condizioni di salute di suo padre, venendo ospitata in televisione per dare degli aggiornamenti in merito.

Come sta Vittorio Sgarbi

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, al momento non ci sono stati particolari aggiornamenti. Qualche settimana fa Evelina ha spiegato a La Volta Buona come suo padre abbia accettato di essere alimentato artificialmente. La ragazza non ha poi aggiunto altro, rivelando di non essere più andata a trovarlo. Dietro tale scelta, stando a quanto riferito a Caterina Balivo, ci sarebbe il clima che si respira lì in ospedale. A parlare per primo della sua depressione è stato lo stesso Sgarbi qualche mese fa.