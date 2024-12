Ricovero Gustavo Rodriguez: parla Belen, nuovi aggiornamenti

La famiglia Rodriguez stretta attorno a papà Gustavo. Il 65enne, lo scorso 5 dicembre, è stato vittima di un incidente. Si trovava in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, quando all’improvviso è scoppiato un incendio ed è stato travolto dalle fiamme, ustionandosi braccia e viso. Subito è scattato il ricovero d’urgenza. I figli Jeremias, Cecilia e Belen, assieme alla moglie Veronica Cozzani, hanno scritto alcuni messaggi sui social, ringraziando i fan per il sostegno e la vicinanza. Ma come sta Gustavo? L’ultima a fornire aggiornamenti è stata Belen, attraverso il suo profilo Instagram.

La showgirl argentina ha pubblicato di recente un post in cui è apparsa in intimo per sponsorizzare un noto marchio di abbigliamento. Diversi suoi fan, oltre a ricoprirla di complimenti per la sua smagliante forma fisica, le hanno chiesto aggiornamenti in merito alla situazione del padre. “Sta meglio, momento difficile, ma l’amore della famiglia ti salva”, ha rivelato la conduttrice nel rispondere ad un utente. Dunque Gustavo migliora, seppur il momento rimane delicato. Non è chiaro se l’uomo sia ancora ricoverato oppure no. Probabile però che si trovi ancora in ospedale anche perché le ustioni che ha riportato sarebbero piuttosto gravi e necessiterebbero di parecchie cure.

Resta ora da capire se il 65enne abbia riportato danni permanenti o meno. Quel che è certo è che la famiglia Rodriguez è più unita che mai.

Belen e la storia definitivamente giunta al capolinea con De Martino: è divorzio

Nelle scorse ore la modella argentina è anche tornata ad essere chiacchierata dalla cronaca rosa del Bel Paese dopo che l’ex marito Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Il conduttore, smentendo alcune voci, ha fatto sapere che ha firmato assieme all’ex moglie i documenti per ottenere il divorzio.

Inoltre, a domanda diretta su un possibile ritorno di fiamma, ha replicato in modo perentorio e secco: “Non ci sarà”. Il capitolo sentimentale con la Rodriguez lo considera definitivamente chiuso. Nonostante ciò, il conduttore campano ha voluto sottolineare che con la showgirl è riuscito a cucire un bel rapporto dopo la fine del matrimonio. Oggi entrambi remano nella stessa direzione per il bene del loro figlio Santiago.