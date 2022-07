Ricky Martin, verdetto causa abusi sul nipote: il tribunale ha deciso!

Ricky Martin è finito nella bufera nei giorni scorsi per via della denuncia ricevuta dal nipote su una loro presunta relazione incestuosa. Ora TMZ rivela in esclusiva il risultato della causa in tribunale. A mettere la popstar nei guai è stato Dennis, figlio della sua sorellastra Vanessa. Quest’ultimo, ragazzo di 22 anni, ha rivelato alle forze dell’ordine di aver avuto una storia clandestina con il famoso cantante di Livin’ La Vida Loca e non solo. Infatti, il nipote di Ricky ha anche parlato di abusi e molestie che avrebbe ricevuto successivamente. Il cantante del Sud America ha immediatamente respinto le accuse, attraverso il suo manager.

Dal momento della denuncia, si è aperto un vero e proprio caso mediatico. In televisione sono emerse delle indiscrezioni sconcertanti sulla denuncia lanciata da Dennis. Quando il giovane avrebbe deciso di mettere fine a questa loro presunta storia clandestina, Ricky Martin si sarebbe rifiutato di chiudere. Da questo istante, sarebbero iniziate le molestie da parte del cantante nato a Porto Rico, che avrebbe iniziato a ‘torturarlo’ con chiamate e incursioni sotto casa. Secondo quanto riporta in questi minuti TMZ, le fonti rivelano che il giudice ha respinto l’ordine restrittivo temporaneo emesso una settimana fa: “Ricky Martin ha appena VINTO il caso contro suo nipote”.

Pare che la popstar abbia preso parte all’udienza su zoom. Il suo team legale ha confermato l’indiscrezione, facendo sapere al portale americano che, proprio come avevano previsto, l’ordine di protezione temporanea non è stato esteso dal tribunale. Il nipote Dennis avrebbe, infatti, ritirato la denuncia. Nel corso dell’udienza, il ragazzo ha confermato alla corte che la decisione è stata solo sua “senza alcuna influenza o pressione esterna”.

Dunque, la richiesta di archiviare la causa contro Ricky Martin sarebbe arrivata proprio dall’accusatore, il quale avrebbe confermato di essere comunque soddisfatta. Il team di legali del cantante sudamericano si dicono ancora convinti del fatto che il nipote abbia solo lanciato “false accuse” senza alcuna prova concreta. Ora gli avvocati che hanno assistito il cantante si dicono felici di aver ottenuto giustizia.

I legali, inoltre, sono certi che ora Martin potrà continuare ad andare avanti con la sua vita e la sua carriera dopo quanto accaduto. Finora, avevano sempre dichiarato, prendendo le difese della popstar, che il nipote soffre di problemi mentali.