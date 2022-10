Ricciarelli amara su Il Volo e Lady Diana: dichiarazioni controverse

Katia Ricciarelli sbarca a Storie Italiane e consegna a Eleonora Daniele un’intervista per nulla scontata. D’altra parte la cantante lirica veneta è noto che è donna schietta, non incline a pronunciarsi in modo affettato, banale e buonista. Diversi i temi trattati nel talk show mattutino in onda su Rai Uno: l’amore per José Carreras, quello per Pippo Baudo, il commento sul percorso de Il Volo e le esternazioni su Lady Diana. Insomma, tanta carne al fuoco.

Capitolo relativo ai tre tenori che il mondo ci invidia. Ecco, appunto: in tutto il globo Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone raccolgono da anni complimenti e successi. La Ricciarelli non ha messo in discussione il talento dei tre musicisti, quanto piuttosto la scelta artistica per la quale hanno optato, vale a dire prediligere un lavoro sul versante pop a scapito di quello lirico.

“Mi dispiace che sono tre voci che sono state “rubate” al melodramma. Fanno pop, hanno scelto quella strada qua”, ha scandito la soprano, con una punta di amarezza. Insomma, per farla breve, secondo il suo pensiero Il Volo sarebbe sprecato per la musica leggera: “Io ragiono con la mia testa, il mio mondo è il melodramma, il pop l’ho fatto dopo, qualcosina. Ce li hanno rubati”. Dichiarazioni controverse in quanto sottendono un non giustificato primato della lirica rispetto ai generi contemporanei.

Spazio poi all’argomento sentimentale. L’amore con Carreras è stato lungo (13 anni) e intenso. Poi la relazione è precipitata e c’è stato l’addio. “So di essere stata tradita e poi non volevo fare la fidanzata a vita”, ha spiegato l’ex gieffina vip. Altrimenti detto, lei avrebbe spinto per le nozze, il tenore no. Adios!

Sfiorita la love story con Carreras, nella vita della Ricciarelli si è materializzato Pippo Baudo. E con lui il matrimonio è arrivato. Storia, però, senza lieto fine. Da anni i due sono separati. Nonostante ciò continuano a stimarsi e a provare affetto reciproco. “Ciao Pippo, mi raccomando, sempre in forma e ti vogliamo tutti bene”, l’augurio mandato da Katia in diretta dallo studio di Storie Italiane all’ex compagno.

Eleonora Daniele ha ricordato anche che la cantante veneta, in diverse occasioni, si è esibita innanzi ai reali inglesi. La Ricciarelli ha ricordato che Carlo III ha una grande passione per la lirica, al contrario della sua ex moglie, la compianta Lady Diana. L principessa aveva altre preferenze. “Lei preferiva la musica pop. Una grande donna, un po’ ribelle. Diciamo che non seguiva le regole. Preferiva vedere Elton John, questi qua insomma”, ha chiosato con una punta di snobismo.