Ricchi E Poveri, nuovo look spiazza Mara. Poi intervista sui generis

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 tra gli ospiti ci sono stati anche i Ricchi E Poveri. Come al solito Angelo ed Angela sono riusciti a coinvolgere lo studio con la loro energia e l’intervista è stata ricca di siparietti divertenti. A far parlare è stato anche il nuovo look sfoggiato dal duo che ha portato Mara Venier a fare un commento in particolare su Angelo. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. I primi ospiti della giornata sono stati i Ricchi E Poveri. Immediatamente è saltato all’occhio il nuovo look del duo. Come avvenuto a Sanremo Angelo ed Angela hanno sfoggiato abiti coordinati. Nello specifico lei indossava una giacca multicolore in lurex abbinata ai pantaloni di lui. Angelo portava poi una camicia di un nero lucido con strass argentati che richiamava l’argento dei pantaloni acetati di Angela. Insomma un look molto giovanile e sbarazzino che ha portato Mara Venier a fare un commento in particolare sull’uomo della coppia.

Nello specifico la conduttrice ha ironicamente detto ad Angelo “sei impazzito” riferendosi appunto al suo abbigliamento più scapricciato. Lo ha poi paragonato al Renato Zero dei primi tempi. Lui le ha risposto che si diverte nel vestirsi così ed il duo ha poi spiegato come sia nato questo suo nuovo look, parlando in particolare degli abiti sfoggiati al Festival di Sanremo lo scorso anno. A quel punto Angela ha rivelato come inizialmente non fosse d’accordo con l’idea del fiocco e della sciarpa a forma di mano gigante. Fortunatamente, però, ha poi cambiato idea e bene è stato visto che si è parlato tantissimo dei loro outfit!

Mara ha poi chiesto ad Angela se abbia una dolce metà ma lei è stata vaga. Al ritorno più volte da parte della conduttrice sulla stessa frase ha risposto “Mica sono sorda!”. Venier ha anche chiesto ai suoi ospiti i loro difetti. Angelo ha risposto la permalosità, portando immediatamente Angela a confermare e a voler rivelare una sua frase ricorrente nei momenti di discussione, peccato che non la ricordasse tanto da rivolgersi ad Angelo domandando “come dici?”. A quel punto lui le ha evidenziato come non dovesse chiedere a lui, scoppiando a ridere. In quanto al difetto di Angela, lei ha risposto dicendo che è una persona “fumina”. Immediatamente Venier le ha precisato che si dice “fumantina”.

Ad aggiungere ancora più simpatia all’intervista sono stati i diversi filmati mostrati per celebrare la fantastica carriera dei Ricchi E Poveri. Questi sono stati difatti pieni di giochi di parole e nel perfetto stile del duo, esattamente come il video della loro ultima canzone di Natale “Il Natale degli Angeli” dove si vedono Angela ed Angelo in versione cartone animato disegnati come due angioletti. Curioso anche il fatto che la parola Angeli stia anche per i loro nomi.