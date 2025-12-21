Ricchi e Poveri, brutale caduta a Domenica In: video e reazione di Mara Venier

Entrata da incubo a Domenica In dei Ricchi e Poveri. Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ospiti della puntata del 21 dicembre 2025, sono stati protagonisti di una brutale caduta nel corso del loro ingresso in studio. Entrambi non si sono accorti di un gradino e sono finiti gambe all’aria. In un amen il video è diventato virale sui social. Dopo lo spavento iniziale, quando si è capito che per i due cantanti non ci sono state conseguenze gravi a livello fisico, sul capitombolo hanno scherzato anche Mara Venier e i diretti interessati. Tra l’altro, l’incidente è stato simpaticamente ‘cavalcato’ dalla conduttrice veneta che, in un secondo momento, quando si è capito che la situazione era assolutamente sotto controllo, ha riproposto in replay al pubblico di Rai 1 il ruzzolone.

Ricchi e Poveri, caduta rovinosa a Domenica In

“Ecco I Ricchi e i Poveri”, ha annunciato Venier, che aveva appena concluso l’intervista con Andrea Delogu. Sul fondo dello studio sono così apparsi Sotgiu e Brambati per la classica entrata nel programma. Peccato che non abbiano visto un alto gradino e siano inciampati, cadendo a terra. ‘Zia Mara’ ha immediatamente lasciato la sua postazione e si è precipitata da loro per capire come stessero.

io che entro nel 2026 che sento essere il mio anno #domenicain pic.twitter.com/gcOY2cy9iS — Francesca (@cescapi) December 21, 2025

Non appena i due cantanti si sono rialzati e si è compreso che non c’è stato alcun infortunio serio, la padrona di casa di Domenica In ha chiosato: “Sto caz*arola di gradino!” “Ho preso una mentata”, ha invece raccontato Brambati. “Ma stai bene?”, la domanda di Venier. “No, non sto bene”, la risposta ironica dell’artista che ha fatto esplodere qualche fragorosa risata in studio. “Ma quel gradino, guarda…”, ha di nuovo sussurrato ‘Zia Mara’, consapevole della presenza dello scalino ingannevole.

Venier ha poi chiesto ai due ospiti se avessero bisogno di ghiaccio, ricevendo risposta negativa. Tutto ok, o quasi. Infine la conduttrice ha voluto sapere dai due cantanti se fossero stati avvisati dietro le quinte del subdolo gradino. I Ricchi e Poveri hanno spiegato che erano sì stati informati dello scalino, ma che, nonostante ciò, sono comunque finiti a terra. Rapiti dal momento, non ci hanno fatto caso. Come accennato, in una manciata di minuti, la clip della caduta si è diffusa sui social, divenendo virale.