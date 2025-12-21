Mara Venier smaschera Andrea Delogu sul nuovo fidanzato, che imbarazzo a Domenica In!

Andrea Delogu e Nikita Perotti, freschi vincitori di Ballando con le Stelle 2025, hanno fatto tappa a Domenica In, parlando della loro brillante esperienza nel talent show condotto da Milly Carlucci. A un certo punto dell’intervista, Mara Venier ha fatto virare il discorso sul tema sentimentale e non sono mancati momenti di imbarazzo. Riassumendo: per giorni si è pensato che la 43enne e il giovane danzatore, 21 anni, avessero iniziato una relazione. Pochi giorni fa il colpo di scena: Chi Magazine ha pubblicato alcune paparazzate in cui si vede Andrea baciare un uomo che non è il ballerino, bensì Alessandro Marziali, persona estranea al mondo dello spettacolo.

Mara Venier intervista Andrea Delogu e Nikita Perotti a Domenica In

“Hai o no la morosa?”, ha chiesto a bruciapelo Venier a Nikita. “Per me ce l’ha, ma non me lo dice”, il pensiero di Delogu dopo che Perotti ha negato di essere fidanzato. La padrona di casa di Domenica In ha poi girato la medesima domanda alla vincitrice di Ballando con le Stelle 2025. Anche lei si è dichiarata single. “Il moroso vecchio non è tornato?”, ha incalzato ‘Zia Mara’. “No”, la replica imbarazzata di Andrea. A questo punto Venier ha vuotato il sacco, facendo riferimento alle paparazzate recenti di Chi, quelle riguardanti Marziali.

“Ne abbiamo già un altro, dai. Ho visto le foto, non fare così”, ha chiosato Venier. “Ma stavamo parlando di Nikita”, il commento impacciato di Delogu. Nel frattempo Perotti ha fatto partire un “boom boom” ironico, evidenziando come ‘Zia Mara’ abbia colto Andrea con le mani nella marmellata.”. Dopodiché ha ripreso parola il maestro di Ballando con le Stelle che ha lasciato intendere di avere un debole per Delogu: “Come dovrebbe essere la mia fidanzata? Bella, simpatica, un’Andrea Delogu”. “Questa è una dichiarazione d’amore”, ha rimarcato Mara.

Andrea si è poi fatta seria e ha sostenuto che molta gente ha frainteso le dichiarazioni di giorni fa sul suo legame con il danzatore, sottolineando che con lui c’è un rapporto di affetto sincero e puro, ma non una relazione sentimentale. “Io mi dico sempre: “Sono troppo grande per lui””, ha aggiunto Delogu. Venier ha domandato l’età al ragazzo, venendo a sapere che ha 21 anni, cioè 22 meno di Andrea. “Eh sì, sei troppo grande, vale la pena fare una bella riflessione”, ha concluso la conduttrice veneta.