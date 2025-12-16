Andrea Delogu, doccia fredda per Nikita Perotti: lei bacia Alessandro Marziali, scoop inaspettato

Andrea Delogu paparazzata a baciare un uomo, ma non si tratta di Nikita Perotti. La conduttrice 43enne cesenate è finita al centro del gossip nei giorni scorsi. A onor del vero ci si è catapultata da sola, scrivendo che con il suo maestro di Ballando con le Stelle si è creato un rapporto speciale. Dall’altro lato, a chi le ha chiesto se si trattasse di amore, Delogu ha riferito che un simile legame non lo si può definire in modo ‘standard’. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato degli scatti in cui si vede la padrona di casa de La Porta Magica baciare un lui. Ma non si tratta di Nikita, bensì di Alessandro Marziali.

Tana per Andrea Delogu e Alessandro Marziali

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato Andrea in compagnia di Alessandro, ragazzo non noto al mondo dello spettacolo. Qualche informazione la si può ricavare dai suoi profili social in cui si notano foto fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar. Inoltre pubblica non di rado scatti con la madre. Marziali è stato beccato a scambiare le proprie labbra con quelle della conduttrice. Una doccia fredda per tutti coloro che facevano il tifo per una possibile love story con Nikita Perotti.

Delogu e Nikita Perotti, fine del gossip: “Solo amici”

Come accennato, la cronaca rosa ha iniziato seriamente a interessarsi al danzatore e ad Andrea di recente, quando la stessa Delogu aveva divulgato un messaggio in cui faceva sapere che aveva stretto un legame profondissimo con il suo maestro in pista. Gli entusiasmi sono poi stati frenati lo scorso sabato. Nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha chiesto espressamente alla concorrente se facesse coppia con il ballerino, ricevendo una risposta negativa: “Solo amici”.

Ora, a gran sorpresa, spunta il misterioso Alessandro. Un ulteriore indizio che l’uomo conosce Delogu è che la segue su Ig. La vera pistola fumante sulla natura del rapporto con la conduttrice resta però la paparazzata di Chi. Un bacio più che concreto che non ha alcunché di metaforico.