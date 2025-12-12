Andrea Delogu si dichiara a Nikita Perotti, rivelazioni fiume e commento di Clerici

Un amore in fase embrionale, un’amicizia speciale, un rapporto indefinibile: lo si può chiamare come si vuole, quel che è certo è che il legame che si è creato tra Nikita Perotti, maestro di Ballando con le Stelle, e la sua allieva Andrea Delogu è un qualcosa di differente rispetto a quello di due partner che hanno solo interessi a livello professionale. A confermare che c’è ‘di più’ è stata la stessa conduttrice de La Porta Magica, attraverso un post diffuso su Instagram lungo la mattinata di venerdì 12 dicembre. Delogu ha fatto apparire sul suo account uno scatto in cui la si vede sdraiata con Perotti, spiegando che cosa sta vivendo assieme al danzatore.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu allo scoperto con Nikita Perotti

“‘Ho i direct pieni di “dimmi che vi amate’. Questa che state leggendo è una dichiarazione, aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita è. Poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste sfumature e spero che duri per sempre”, ha esordito Delogu nel provare a fare chiarezza sul rapporto con Nikita dopo che molti fan le hanno chiesto se sia scoccata la famosa scintilla d’amore notando un certo feeling con il ballerino.

“Nikita – ha proseguito la conduttrice – è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi è meno giovane; è arrivato facendo tv. Avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse il più lungo possibile, ma che speravamo di lavoro”. E ancora: “Lui ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempi gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non è stato facile nulla. I primi giorni gli chiesi a che giochi giocava e con che console, lui mi rispose: ‘Non ho tempo per giocare’ e io mi sentii una cretina perché a casa ne avevo due e le risposte dovevano essere invertite in un rapporto normale”.

Delogu ha continuato, spiegando che Perotti è un uomo gentile e predisposto per l’ascolto. Ma guadagnarsi la sua fiducia non è semplice: “Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all’ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già di “tutti”, perché avevo paura di far vedere le fragilità non sapendo se stavamo facendo tv o se fosse nata un’amicizia. Poi la danza è vero, unisce, ti stritola e ti fa sentire dalla stessa parte del mondo, della vita, dei sentimenti”.

Andrea ha quindi raccontato che aveva cominciato ad abbracciarlo perché ne sentiva la necessità e non perché lo imponesse una coreografia. Un atteggiamento che ha iniziato ad avere prima che venisse colpita dalla tragedia della morte di suo fratello Evan Oscar (il 18enne è deceduto di recente a causa di un terribile incidente stradale).

“Avevo iniziato ad abbracciarlo – ha sempre riferito Delogu – e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del “un legame costruito”. Io e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv, invece è arrivato solo per esserci, per essere insieme a quelle persone lì, e da quel momento è cambiato tutto”.

La conduttrice ha ribadito che quello condiviso con Perotti è un legame vero, vivo, “di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo”. Come definirlo? Non si può, almeno a parole: “Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando. E non ho usato mai quella parola lì, quel sentimento lì in questo post, la parola più importante, non l’ho usata non perché non faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale e che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature, trasformandolo in un francobollo”.

La parola a cui ha fatto riferimento Delogu è quasi certamente amore. La scelta di non utilizzarla è stata azzeccata. Perché, come saggiamente ha scritto, ci sono varie forme e varie sfumature di tale sentimento. Categorizzarlo è quindi un esercizio rischioso e fuorviante. “Ora Nikita sicuramente starà dormendo perché ieri ha fatto tardi per finire di limare la coreografia di sabato e per giocare a MarioKart (sì è scoperto portato) e verrà da me per pranzare e mi dirà: “Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo”. E io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò”, ha concluso la conduttrice.

Il commento di Antonella Clerici

La lunga confessione della concorrente di Ballando è stata apprezzatissima dai fan. Anche Antonella Clerici ha detto la sua, commentando così la riflessione della collega: “È la non definizione che rende questo rapporto speciale”. Che cosa riserverà il futuro a Nikita e ad Andrea non è dato saperlo. Inutile parlare di love story in questo momento. I legami, come giustamente rimarcato da Delogu, sono più complessi delle semplici descrizioni con i quali vengono troppo spessi definiti.