Andrea Delogu “avanti a Ballando per la disgrazia”, la frase orrenda e la replica perfetta

Non c’è mai fine al peggio, purtroppo. Ballando con le Stelle si avvia verso il finale di stagione. Il 13 e il 20 dicembre si disputeranno rispettivamente la semifinale e l’ultimo atto del talent show condotto da Milly Carlucci. Tra i favoriti spicca Andrea Delogu che, dopo aver perso il fratello 18enne di recente (il giovane è stato vittima di un tragico incidente stradale), ha deciso di tornare in pista e di non ritirarsi perché, dopotutto, in qualche modo, anche se si è attanagliati dal dolore, bisogna pur andare avanti. La scelta della conduttrice 43enne è stata vista praticamente da tutti come un gesto di caparbietà e di tenacia. Qualcuno, però, ha trovato comunque il modo per spargere veleno.

Ballando con le Stelle, frase orribile contro Andrea Delogu: la risposta della conduttrice

Dopo la puntata di sabato 6 dicembre, un utente, via social, ha scritto che Delogu non è stata eliminata nel programma solamente perché ha dovuto affrontare un grave lutto. “Si può dire? A me proprio non piace e, se non fosse per la disgrazia che l’ha colpita, non andrebbe in finale”, ha digitato una persona. La conduttrice, a differenza di altre volte, non ha voluto lasciar passare. E infatti ha risposto a tono: “Quello che ha scritto è davvero violento”.

“È giusto amare altre coppie ed è bello sostenerle, ma farlo così non le dà ragione, anzi, la porta nella parte dei cattivi”, ha aggiunto la concorrente. Una risposta ‘perfetta’. Delogu non ha perso le staffe (se lo avesse fatto, tra l’altro, sarebbe stato più che comprensibile). Con pacatezza, ma in modo deciso, ha dato una lezione di civiltà, di sensibilità e di educazione al soggetto che si è permesso di scriverle una simile cattiveria. Anche perché, tale sedicente esperto, forse non sa che Andrea, fin dai primi appuntamenti di Ballando 2025, ha dimostrato di saperci fare con la danza.

Non a caso, anche nelle prime puntate, quelle precedenti alla drammatica morte di suo fratello, ha sempre raccolto ottimi risultati, convincendo sia il pubblico sia la giuria. Per farla breve, non è che a Delogu hanno iniziato a dare voti alti soltanto dopo il lutto subito, li otteneva già prima. Quindi, chi ha scritto l’orribile commento non sa nulla di come danza Delogu oppure sa che balla bene. In questo caso avrebbe digitato parole maligne consapevolmente. Al di là di tutto, tale utente avrebbe senza dubbio fatto meglio a tacere.