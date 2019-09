Riccardo Scamarcio, Clizia e Sarcina: ultime news sul triangolo amoroso

Come è finita la storia tra Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

L’estate 2019 verrà sicuramente ricordata, tra le tante cose, per il triangolo amoroso tra Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Durante la stagione più calda il matrimonio tra il leader de Le Vibrazioni e la web influencer è finito. E nella rottura ci è andato di mezzo pure l’attore pugliese, migliore amico e testimone di nozze del cantante. A detta dell’ex Prof di Amici, Scamarcio avrebbe avuto una relazione clandestina con la moglie mentre Clizia e Riccardo – che si è espresso solo tramite amici fidati – hanno fornito una versione diversa dei fatti. Ma, a distanza di settimane, come è finita la faccenda?

Scamarcio tra Sarcina e Incorvaia: il punto della situazione

Negli ultimi giorni è calato il sipario sull’affaire Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. L’ultima intervista alla stampa è stata quella dell’ex concorrente di Pechino Express, che ha puntato il dito contro l’ex marito e il suo migliore amico. “Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità. In seconda battuta, in realtà Scamarcio ha parlato tramite un amico. Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà. Che il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità”, ha tuonato Clizia dalle pagine del settimanale Chi.

Clizia Incorvaia e le parole sul bacio con Riccardo Scamarcio

“Quel bacio non ha rappresentato proprio niente nella mia separazione: ci siamo ritratti subito, pentiti immediatamente, è stata una cosa stupida e priva di senso. Ma ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia. Prima vivevo nel mio mondo fatato, mi sentivo una principessa che voleva essere salvata: adesso so che, se mi salvo, mi salvo da sola. E poi ho capito che è inutile ingoiare tanti rospi per un uomo: anche se lo fai, quell’uomo non si trasformerà mai in un principe”, ha aggiunto Clizia Incorvaia che, a differenza di Riccardo Scamarcio e Sarcina, è sempre rimasta attiva su Instagram nonostante la bufera.

Clizia Incorvaia cambia look dopo la fine del suo matrimonio

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia ha deciso di stravolgere il suo look. Un segno forte, che testimonia ancora di più la fine definitiva del suo matrimonio con Francesco Sarcina. L’influencer ha detto addio al suo caschetto biondo per lasciare spazio a capelli lunghi, castani e perfettamente stirati. “Nuova pelle”, ha scritto la Incorvaia su Instagram, dove è seguita da più di 200 mila follower. Silenzio assoluto invece da parte di Sarcina: l’artista è poco presente sui social network ma di recente è stato paparazzato in compagnia della figlia Nina, avuta 4 anni fa dall’ex moglie. Francesco ha anche un altro figlio, Tobia, nato da una precedente relazione.

Mistero assoluto sul rapporto tra Scamarcio e la fidanzata

Nessun commento sui social network da parte di Riccardo Scamarcio: com’è noto, l’attore non è presente né Instagram né Facebook. È mistero pure sulla nuova fidanzata dell’attore, la bella Angharad, con la quale Scamarcio era stato avvistato la scorsa primavera. La relazione avrà retto agli ultimi colpi di gossip?