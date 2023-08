Riccardo Pozzoli papà bis: l’ex Ferragni lo snobba (e c’è un perché)

Riccardo Pozzoli e sua moglie Gabrielle Caunesil diventeranno genitori bis. L’ex di Chiara Ferragni e la consorte hanno annunciato attraverso un romantico video postato su Instagram di aspettare il secondo bebè dopo essere diventati mamma e papà per la prima volta nel 2021, accogliendo tra le loro braccia il piccolo Romeo. Inutile dire che il filmato con cui è stata data la lieta notizia è stato ricoperto di like e commenti di sostegno alla coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

“Keeping this secret was so hard…”, hanno commentato Gabrielle e Riccardo. Tradotto: Mantenere questo segreto è stato difficile. Sotto al post si sono fatti vivi anche diversi volti noti tra cui l’influencer Beatrice Valli, il regista Ferzan Ozpetek, la modella Bianca Balti e l’ex nuotatore Filippo Magnini. Nessuna traccia di Chiara Ferragni, ex storica di Pozzoli. E c’è da scommettere che la star di Instagram non si farà viva nemmeno in un secondo momento considerando che con Riccardo non è rimasta in ottimi rapporti.

Chiara Ferragni e Pozzoli, rapporti inesistenti dal 2018

Nel suo documentario “Chiara Ferragni Unposted”, l’influencer cremonese ha spiegato di aver tagliato i rapporti con Pozzoli nel 2018. Secondo la versione della moglie di Fedez, l’ex avrebbe tentato di vendere a sua insaputa il 45% delle azioni della sua società, Tbs Crew. Tale mossa sarebbe stata fatta mentre la Ferragni proprio mentre la bionda cremonese stava per dare alla luce il suo primogenito Leone.

La love story tra Pozzoli e Gabrielle Caunesil

Pozzoli, oggi 37enne, dopo essersi lasciato con Chiara Ferragni, ha incontrato Gabrielle Caunesil. I due sono convolati a nozze una prima volta nel 2018, a gran sorpresa, a Malibu, in California, e poi si sono scambiati la promessa eterna d’amore nel settembre 2019, davanti a parenti e genitori in Italia.

Dopo dei problemi legati all’infertilità femminile, a maggio 2021 i due hanno svelato con gioia di essere in dolce attesa. Il primogenito è stato chiamato Romeo. Ora l’annuncio della seconda gravidanza.

Gabrielle è una modella e imprenditrice francese. Classe 1992, è nata a Parigi. Attualmente vive in Italia con il marito e il figlio, anche se il suo lavoro la porta spesso a lavorare in giro per l’Europa e negli Stati Uniti.