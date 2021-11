Chiara Ferragni, l’ex Pozzoli è papà. La moglie: “Un percorso difficile”

Riccardo Pozzoli, storico ex fidanzato di Chiara Ferragni, è diventato papà. Il lieto annuncio è stato dato domenica 7 novembre 2021 su Instagram dalla moglie dell’imprenditore, Gabrielle Caunesil. I due, sposati dal 2018, hanno affrontato non poche difficoltà prima di diventare genitori. Ecco il commento della neomamma e ulteriori dettagli sulla nascita.

Dopo qualche giorno di assenza dai social la modella e influencer francese Gabrielle Caunesil ha rivelato ai suoi followers, più di un milione, di essere diventata mamma. Gabrielle ha condiviso una dolcissima foto che la ritrae accanto al marito mentre tiene in braccio il suo bambino, nato il 5 novembre 2021.

Sotto al tenerissimo scatto la modella e imprenditrice 31enne ha rivelato il nome che lei e l’ex di Chiara Ferragni hanno dato al piccolo: Roméo. Quest’ultimo, come ha scritto la neomamma su una storia Instagram, acquisirà i cognomi di entrambi i genitori. La Caunesil si dice grata alla vita per aver ricevuto un dono così grande, non nascondendo le difficoltà che ha affrontato: “È stato un percorso difficile ma ce l’abbiamo fatta”, ha spiegato la modella. La stessa foto è stata condivisa da Pozzoli sul suo profilo. L’imprenditore ha detto che “la vita ha acquisito un nuovo significato”, ringraziando la moglie.

Ferragni, l’ex è diventato papà: la reazione

Sono tantissimi i commenti che hanno salutato l’arrivo del piccolo Roméo sotto al post Instagram condiviso dalla Caunesil. Tra i vip che hanno fatto le congratulazioni ai neogenitori ci sono Beatrice Valli, Paola Turani, Mr Daniel, Eleonora di Vaio e Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, attuale marito della Ferragni. Quest’ultima al momento non ha commentato, almeno pubblicamente, il lieto evento. D’altronde tra i due, ex fidanzati e ex partner in affari, non sembra scorrere buon sangue. Nel suo documentario, “Chiara Ferragni Unposted”, Chiara Ferragni ha spiegato di aver chiuso i rapporti con Pozzoli dal 2018, momento in cui lui avrebbe provato a vendere a sua insaputa il 45% delle azioni della sua società, Tbs Crew, proprio mentre la bionda cremonese stava per dare alla luce il suo primogenito Leone.

Pozzoli, la sua vita privata dopo la rottura con la Ferragni

Pozzoli, oggi 35enne, è stato legato all’influencer per diversi anni. L’imprenditore ha contribuito alla nascita di “The Blonde Salad”, il blog che ha lanciato la Ferragni. Dopo la fine della love story con l’attuale moglie di Fedez, Pozzoli si è legato alla Caunesil. I due si sono sposati una prima volta nel 2018, a gran sorpresa, a Malibu, in California. Nel settembre 2019 i due hanno detto nuovamente sì davanti a parenti e genitori in Italia. Dopo vari problemi di infertilità femminile a maggio 2021 Caunesil e Pozzoli hanno svelato con gioia di essere in dolce attesa.