Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli torna a parlare dell’ex: “Fratture”

Riccardo Pozzoli, ex fidanzato nonché ex manager di Chiara Ferragni, rompe il silenzio sulla questione della vendita ‘segreta’ delle quote. Il caso è scoppiato a Venezia, quando Chiara ha presentato il suo docu-film ‘Unposted’. I fatti sono stati raccontati in anteprima e in esclusiva dal settimanale Oggi che ha svelato che, a pochi giorni dalla nascita di Leone, Pozzoli avrebbe cercato di vendere alle spalle dell’ex compagna il 45% della società. L’influencer fu tenuta all’oscuro della questione dal suo entourage in quanto la gravidanza negli ultimi due mesi si era complicata (le sarà rivelato tutto una volta completato il parto). Sul tema Riccardo non ha replicato fino a pochi giorni fa quando ha risposto su Instagram, dopo essere stato chiamato in causa da alcuni fan.

“In tutti i momenti difficili si creano fratture”, le parole di Pozzoli

“Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi”, ha esordito Pozzoli che ha aggiunto: “In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento.” Riccardo non si è sbilanciato, tuttavia quel “differenti sono i modi di raccontarli” sembra dire che la sua versione sia piuttosto diversa da quella dell’ex. Ricordiamo che Pozzoli ha fondato con Chiara la TBS Crew ed è stato definito da Forbes la ‘mente businness’ del suo successo. Un legame che dopo il ‘caso quote’ s’è rotto definitivamente tanto che la fashion influencer e il manager non hanno più rapporti. “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre”, ha detto la 31enne di Cremona. E ancora: “Ho capito che non conosci mai veramente nessuno”.

Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni: le nozze con Gabrielle

Pozzoli, a settembre, ha (ri)sposato la modella parigina Gabrielle Caunesil, a cui aveva già detto sì a Malibù nel 2018 in una cerimonia riservatissima.