Chiara Ferragni risponde alle critiche sul suo docufilm e parla dell’ex

Chiara Ferragni risponde alle domande dei suoi fan, parla del suo docu – film e del suo ex fidanzato

Ci siamo, tra pochi giorni Chiara Ferragni – Unposted arriverà finalmente al cinema. Il documentario dedicato alla influencer nostrana famosa in tutto il mondo verrà proiettato nei cinema italiani il 17-18-19 Settembre. Chiara Ferragni ha davvero tantissimi followers, pensate ne sono più di 17 milioni, e per questo motivo sicuramente i biglietti saranno presto in sold oud. L’esperta di tendenze, così, tra ieri ed oggi ha voluto dedicarsi proprio ai suoi fans, mettendosi a disposizione per rispondere a tutte le loro domande. Chiara ha rivelato qualche segreto del suo documentario, ha risposto alle critiche, si è soffermata a parlare del suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli e finalmente ha chiarito una volta per tutte il motivo per cui non è riuscita a collaborare con Netflix.

La missione di Chiara Ferragni e la collaborazione non riuscita con Netflix

Con il suo documentario Chiara Ferragni mira principalmente ha spiegare quello che è il suo lavoro: “Il mio è un lavoro nuovo” – ha spiegato – “e vorrei raccontarlo anche a quelle persone che non masticano i social media”. Inoltre un altro importante obiettivo della creatrice di The Blonde Salad è farsi conoscere. Spesso, infatti, si ha la convinzione di sapere tutto di una persona solo perché la si segue sui social ma la realtà è ben diversa. “Tramite i social si vede solo il 30-40% di quello che faccio, di quella che sono e penso che con questo documentario si arrivi ad una percentuale maggiore”, ha rivelato. Finalmente poi Chiara ha spiegato perché non è riuscita a collaborare con Netflix. All’epoca delle fake news raccontavano che la famosa piattaforma di streaming non volle produrle il docu-film perché troppo costoso o poco utile. Invece, la verità è un’altra. Si perché è stato proprio Netflix a dare alla Ferragni l’dea di produrre un documentario sulla sua vita. La collaborazione poi non c’è più stata semplicemente perché Chiara aveva un’immagine diversa di quello che sarebbe stato il ‘suo’ film. “Nel 2017 ero stata approcciata da Netflix globale per creare un documentario/serie su di me. Però quello su cui loro volevano focalizzarsi era soltanto la vita privata, quindi me e Fede. Anche il tono voice che veniva utilizzato per raccontare la mia storia era molto diverso da quello che mi immaginavo, che credevo giusto per me”, ha spiegato la Ferragni.

Chiara Ferragni parla del suo ex fidanzato e fa una rivelazione sul suo docufilm

Le riprese sono iniziate nel 2018, dal giorno in cui Chiara ha sposato Fedez, e sono state effettuate in diversi luoghi da Noto a Los Angeles. Il docufilm racconta tutto della bella influencer, dai momenti si a quelli no. E proprio per questo, Chiara ha voluto parlare anche di Riccardo Pozzoli, il suo ex fidanzato: “Si, parlo anche di lui perché è stato un momento importante della mia vita e un momento molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto”. Per la moglie di Fedez, girare questo documentario è stato come una sessione terapeutica: “È stato bellissimo, ho imparato a conoscermi molto di più. Ero molto spaventata dell’idea di lasciare il racconto della mia vita in mano, per la prima volta, a qualcun’altro (cioè alla regista). Però devo dire che ha fatto un ritratto di me molto vero, molto onesto e mi piaccio. Sono io, sono veramente io e penso che grazie a questo documentario potrete conoscermi di più”.

La risposta di Chiara Ferragni alle critiche: “Non è un film d’autore”

Inoltre Chiara ha voluto rispondere alle critiche, sia a quelle positive che a quelle negative: “Ci sono state recensioni di tutti i tipi, alcune positive, alcune negative e alcune vie di mezzo. Io sono super contenta di quello che è stato creato. Se cercate un film d’autore, Chiara Ferragni – Unposted non è questo. Invece, se siete curiosi della mia storia e volete emozionarvi e sognare, pensare che i sogni si possono realizzare, allora Chiara Ferragni – Unposted è il film per voi”.