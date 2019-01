Riccardo Guarnieri tra Pamela e Stefano: critiche per il cavaliere, lei confusa

Riccardo Guarnieri tra Pamela e Stefano a Uomini e Donne: il cavaliere finisce però sotto accusa

Riccardo Guarnieri continua a essere al centro dell’attenzione nel corso delle puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere, dopo la fine della turbolenta relazione con Ida Platano, è ufficialmente tornato a far parte del parterre maschile del programma. Sin da subito, Riccardo ha intrapreso delle nuove conoscenze, tra queste vi è quella con Pamela. Quest’ultima stava già frequentando Stefano, quando ha scelto di lasciare il suo numero anche al Guarnieri. Questo suo gesto ha dato non poco fastidio al cavaliere, che a sua volta ha deciso di conoscere Roberta. Pamela non ha accettato quanto fatto da Stefano, poiché lei aveva messo da parte la conoscenza con Riccardo per lui. Ma ecco che dopo la scorsa puntata, la dama ha deciso di uscire con il Guarnieri, facendo infuriare Stefano. Quest’ultimo ora ammette di sentire molto la mancanza della dama, ma comunque non ha intenzione di tornare a frequentarla dopo quanto accaduto. Non solo, più volte si scontra con Riccardo, chiamandolo “Riccardino“.

Nonostante Stefano non sia molto amato dal pubblico, a essere criticato è il Guarnieri. Il pubblico e Gianni Sperti sono convinti che Riccardo avrebbe dovuto farsi da parte, poiché la scorsa puntata Pamela aveva fatto già notare il suo forte interesse nei confronti di Stefano. Non solo, Gianni è sicuro che il Guarnieri non si sia dimostrato una persona rispettosa: “Non dovevi uscire con pamela, devi avere rispetto dei sentimenti degli altri. Aevi visto Pamela in lacrime”. Le critiche nei confronti di Riccardo continuano a essere forti, soprattutto dopo il ritorno di Ida. La Platano è tornata nel programma, sebbene ancora non sia pronta a rimettersi completamente in gioco.

Riccardo Guarnieri, commenti negativi: Pamela tornerà da Stefano?

Mentre Riccardo viene criticato da Stefano e Gianni, ecco che Pamela si mostra abbastanza confusa. Il pubblico spera che la dama metta il punto definitivo con entrambi i cavalieri. Ma sembra proprio che la donna sia ancora intenzionata a conoscere Stefano, il quale riesce a conquistare il pubblico presente in studio. Infatti, quando Riccardo gli dà del “ragazzino” i presenti si schierano dalla sua parte. Il Guarnieri non è al momento molto amato dai fan del programma! Intanto, sembra proprio che Pamela abbia “usato” Riccardo solo per ingelosire Stefano, di cui è molto gelosa. Lui, però, continua a definirla una persona possessiva e con atteggiamenti morbosi. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.