Riccardo Guarnieri malato e ricoverato, come sta e i folli messaggi offensivi

Momento non facile per Riccardo Guarnieri, amato ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, l’ex cavaliere è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lui stesso, pubblicando una storia Instagram dal Presidio di Valle di Itria di Martina Franca, nosocomio che ha sede non lontano dal suo paese d’origine. Nello scatto, lo si vede con aghi, punture ed un braccialetto ospedaliero. In un secondo momento, Guarnieri ha fornito qualche dettaglio in più sulla sua situazione clinica, spiegando che sta affrontando un problema di salute fortunatamente risolvibile. Inoltre ha aggiunto uno sfogo. Lo ha indirizzato a chi gli ha mandato dei folli messaggi offensivi.

Guarnieri, tramite una storia Instagram, ha ringraziato calorosamente tutti gli utenti che gli hanno espresso vicinanza dopo il ricovero, facendo sapere di essere alle prese con un “piccolo problema, per fortuna risolvibile“. Ha preferito non rivelare altri dettagli relativi al suo quadro clinico. Ha invece voluto replicare a coloro che gli hanno spedito “messaggi offensivi”. “Alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio“, ha tuonato l’ex cavaliere di UeD rivolgendosi agli haters che lo hanno attaccato gratuitamente. Che cosa intenda per “piccolo problema” di salute rimane da chiarire. La cosa però più importante è che Riccardo abbia tranquillizzato tutti sulle sue condizioni.

Qualche giorno fa, prima di finire in ospedale, l’ex fidanzato di Ida Platano è finito al centro del gossip dopo essersi immortalato in dolce compagnia. Oggi fa coppia con una donna di nome Gabriella. Anche lei sarebbe originaria della Puglia. Trattasi di una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due sono usciti allo scoperto postando un tenero scatto in cui si sono ritratti mano nella mano, prova inequivocabile del legame amoroso che li unisce.

In queste settimane, come d’altra parte sempre avvenuto nelle ultime estati, alcuni presunti ben informati delle dinamiche di Uomini e Donne hanno ipotizzato un clamoroso ritorno nel popolare dating show di Canale 5 di Guarnieri. Indiscrezioni che sono state smentite proprio dalla sopra menzionata uscita allo scoperto di Riccardo con Gabriella. L’ex cavaliere non ha più intenzione di cercare l’amore in tv. Anche perché lo ha trovato altrove. Nessun ritorno a UeD!