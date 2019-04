Riccardo Fogli oggi: cosa ha detto a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi

Prima intervista per Riccardo Fogli dopo l’Isola dei Famosi. L’ex cantante dei Pooh è stato ospite a Verissimo dopo i recenti problemi di salute. L’artista doveva essere nel salotto di Silvia Toffanin già la scorsa settimana ma a causa di un improvviso malore l’intervista è stata rimandata alla puntata di sabato 13 aprile 2019. Il reality show di Canale 5 ha messo a dura prova il fisico di Fogli, che è dimagrito di 13 chili. Al ritorno in Italia l’ex marito di Viola Valentino si è sottoposto a delle cure specifiche, tra cui delle flebo per poter ritornare al normale peso forma. In più l’amico di Roby Facchinetti sta cercando di riposare e mangiare il più possibile, in modo da recuperare le forze perse in Honduras.

Riccardo Fogli nega a Verissimo il tradimento della moglie

Nel corso dell’intervista a Verissimo Riccardo Fogli ha negato di nuovo, con forza e determinazione, il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. “Quanto ha sofferto il mio amore. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai. Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme”, ha detto il musicista. Riccardo è affranto per quello che ha dovuto sopportare la donna durante i mesi della sua lontananza: “Karin sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei cerca di trasmettermi tutto il suo amore. Merita rispetto”. Ad unire i due non solo l’amore e la passione ma pure la figlia Michelle, nata nel giugno 2010.

La frecciatina di Riccardo Fogli per Marina La Rosa

A Verissimo Riccardo Fogli ha replicato pure alle accuse di Marina La Rosa che, proprio nella trasmissione di Silvia Toffanin, ha definito l’uomo una persona cattiva e negativa. “Non ho insultato Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, è diventata aggressiva. Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”, ha sottolineato il 70enne.