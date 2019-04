Marina La Rosa a Verissimo senza scarpe, poi svela: “Ho un problema…”

Perché Marina La Rosa era senza scarpe a Verissimo

Marina La Rosa è tornata a Verissimo dopo il secondo posto ottenuto all’Isola dei Famosi 2019. La gatta morta ha fatto un ingresso trionfale nello studio di Silvia Toffanin: si è presentata con un tailleur bianco a righe arancioni e senza scarpe. Il motivo? È semplice e Marina lo ha dichiarato su Instagram subito dopo la fine del reality show: “Mi sembra strano ancora avere scarpe ai piedi, vorrei toglierle e camminare a piedi scalzi”. La Rosa ha dunque preso la palla al balzo e si è messa comoda per l’intervista con la Toffanin, che non è stata molto facile. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti richiesto di non rivedere in studio Soleil Sorge, Riccardo Fogli e Jeremias Rodriguez. Una richiesta che è stata accolta dalla Toffanin ma che ha bloccato di fatto l’annuale reunion del reality show.

Marina La Rosa dice no alla reunion dell’Isola dei Famosi 2019

“Ci sono persone che non ho il piacere di incontrare. Non voglio incontrare persone con energie negative. Nei loro confronti non c’è un sentimento di odio ma c’è un sentimento di indifferenza. Non c’è nessuna simpatia, nessuna sintonia, nessuna empatia”, ha detto Marina La Rosa a Verissimo. “Finito il programma posso decidere se continuare a vedere determinate persone oppure no”, ha aggiunto la siciliana, che è invece rimasta in contatto con Luca Vismara. “Di notte io e Luca ci mandiamo messaggi, non riusciamo a dormire, abbiamo ancora molto adrenalina in corpo”, ha ammesso Marina.

Marina La Rosa ha un problema dopo l’Isola dei Famosi 2019

“L’Isola dei Famosi è un’esperienza molto dura, abbiamo perso un sacco di chili. Io ho un problema al sistema linf...”, ha poi confidato Marina La Rosa che ha però lasciato la frase in sospeso. Subito dopo ha chiarito: “No sto benissimo però dico: il nostro corpo ha davvero risentito di tutto questo. È un’esperienza dura, non si mangia. Non ci passano il cibo di nascosto”.