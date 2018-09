Riccardo Fogli sbotta sui social: “Viola, evitate di parlare della mia famiglia”

Riccardo Fogli sbotta contro Viola Valentino e fa una richiesta importante

Riccardo Fogli decide di rispondere a Viola Valentino e al suo compagno Francesco, attraverso un post su Instagram. La nota cantante ha dichiarato, ieri, a Storie Italiane di essere pronta a convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato. Nonosante ciò, non vuole dare l’annullamento del matrimonio a Riccardo, in quanto l’unione celebrata in chiesa dovrebbe durare per sempre, secondo la cantante. Ed ecco che Fogli ora ci tiene a precisare di non aver mai chiesto l’annullamento alla Sacra Rota del matrimonio con Viola e non lo farà neanche in futuro. Il cantante dichiara di essere felice con sua moglie Karin. “Ci amiamo in grazia di Dio anche così”, rivela Riccardo. Nonostante ciò, Fogli non può non ammettere che gli piacerebbe sposarla nuovamente, ma in chiesa. Detto ciò, il cantante non ha comunque intenzione di chiedere l’annullamento dell’unione con Viola. Ma dopo aver chiarito questi dettagli, Riccardo fa un’importante richiesta sia alla Valentino che al compagno di quest’ultima, Francesco.

Riccardo Fogli non vuole l’annullamento del matrimonio con Viola Valentino

“Solo due righe per rispondere a Viola e al suo giovane e inutilmente aggressivo compagno, per precisare che non ho chiesto e non chiederò l’annullamento alla Sacra Rota”, inizia così il suo post Riccardo. Dopo aver spiegato di non aver assolutamente richiedere questo annullamento e di essere comunque felice con la sua Karin, il cantante fa un’importante richiesta a Viola e Francesco. Fogli chiede alla coppia di evitare di parlare continuamente di lui e di sua moglie Karin ovunque. Secondo Riccardo, i due parlerebbero “in modo offensivo e irreverente”. Visto che con Karin ha una bambina di sei anni, che potrebbe per caso ascoltarli, Fogli fa questa richiesta.

Riccardo Fogli chiede a Viola e Francesco di non parlare più di lui e Karin

Proprio per proteggere la figlia che ha avuto con Karin, Riccardo chiede a Viola e Francesco di non parlare più di lui. Il cantante conclude: “Viola cara spero di vederti in tv a parlare finalmente dei tuoi successi e non di me.” Risponderà a questo messaggio Viola? Per Riccardo si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia. Intanto, la Valentino è pronta a convolare a nozze con il suo Francesco.