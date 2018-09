Viola Valentino si sposa con Francesco dopo Riccardo Fogli

Viola Valentino si svela: l’annullamento del matrimonio con Riccardo Fogli e le nozze con Francesco

Viola Valentino è stata ospite di Storie Italiane quest’oggi, Martedì 25 Settembre 2018. La donna è tornata a parlare della discussione aperta dal suo ex marito, Riccardo Fogli. L’uomo ha chiesto l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, ma lei non è d’accordo. Secondo la Valentino, una richiesta simile non sarebbe mai dovuta arrivare. Questa mattina, Viola ha cercato di chiarire nuovamente il suo punta di vista nei confronti di tutta questa vicenda. La nota cantante ha dichiarato di sentirsi ancora sposata a Fogli davanti a Dio, poiché l’unione che viene celebrata in chiesa è un qualcosa di indissolubile e per questo motivo non può ripetersi. In tanti hanno credono che l’attrice non voglia concedere a Fogli l’annullamento perché ancora legata a lui sentimentalmente, ma le cose non stanno affatto così.

Viola Valentino si sposa con Francesco: nessun annullamento per Riccardo Fogli

In grande esclusiva, Viola Valentino ha rivelato nello studio di Storie Italiane di essere pronta a sposarsi con il suo attuale compagno, Francesco. “Certo che mi risposerò con Francesco. In chiesa sarebbe una cialtronata. Mi sposo presto, spero entro l’anno. Al massimo all’inizio dell’anno prossimo.” La donna pare infatti aver fatto capire al pubblico e agli ospiti in studio di convolare a nozze entro il mese di Gennaio 2019. Staremo a vedere. Nonostante la scelta di sposarsi nuovamente, la donna non ha intenzione di annullare la sua unione con Riccardo Fogli alla sacra rota. “Secondo me il matrimonio in chiesa si può fare solo una volta. È anche un problema di romanticismo. Il matrimonio è visto come un sogno, indissolubile. Diventerebbe una buffonata se ogni volta qualcuno chiedesse la sacra rota e si risposasse.”

Viola Valentino tra Riccardo, l’annullamento del matrimonio e la Sacra Rota

La Valentino ha le idee chiarissime e non sembra propensa a valutare e cambiare idea. Nonostante ciò, non vuol dire che la donna si senta ancora legata sentimentalmente a Riccardo. La cantante crede solo che la Sacra Rota sia un’istituzione sera e per questo non si possa fare una richiesta simile senza una reale motivazione.