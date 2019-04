Riccardo Fogli: prima piange a Verissimo poi svela la verità su Soleil

Riccardo Fogli a Verissimo si commuove per la moglie Karin Trentini

Momento di commozione a Verissimo per Riccardo Fogli. L’ex cantante dei Pooh si è commosso nello studio di Silvia Toffanin per via della situazione delicata che si è trovato a vivere con la moglie Karin Trentini, accusata di aver tradito l’artista con un amico imprenditore. Nonostante l’intromissione di Fabrizio Corona, il musicista è più che mai sicuro dell’amore e della fedeltà della moglie, che nove anni fa l’ha reso di nuovo padre della piccola Michelle. Riccardo ha ribadito che resterà accanto alla moglie fino alla fine dei suoi giorni e che Karin merita rispetto per tutto quello che è accaduto durante l’Isola dei Famosi. Soprattutto perché ha dovuto fronteggiare l’intera situazione da sola e con una bambina piccola, senza il marito accanto.

Riccardo Fogli sulla moglie Karin: “Devo farmi perdonare”

“Stavo bene all’Isola dei Famosi, è un posto incredibile. Ma ho lasciato mia moglie da sola, in un casino: devo farmi perdonare“, ha dichiarato tra le lacrime Riccardo Fogli a Verissimo. “Ora Karin sta bene, sta come una donna accusata ingiustamente di aver tradito il marito”, ha aggiunto il cantante, che ha poi elogiato la grande forza di volontà di Karin che, pur di avere un confronto occhi negli occhi, ha fatto un lungo viaggio fino in Honduras. “Merita rispetto”, ha sentenziato Fogli.

Verissimo: Riccardo Fogli difende Soleil Sorge

Dopo le lacrime per la moglie, Riccardo Fogli ha speso qualche parole sulle dinamiche nate all’Isola dei Famosi. Il 70enne ha difeso a spada tratta Soleil Sorge, rivelando che era la più odiata dal gruppo solo perché era la più forte fisicamente. “Vinceva tutte le prove. Lei e Jeremias hanno scosso il gruppo, prima del loro arrivo erano tutti spenti e con poca voglia. Per questo poi sono stati così odiati”, ha confidato Riccardo, che ha lanciato una frecciatina pesante alla rivale Marina La Rosa.