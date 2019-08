Riccardo Fogli, nessun addio alla tv: il cantante interviene

Riccardo Fogli non lascia la televisione: il cantante pubblica un video messaggio e chiarisce tutto

Riccardo Fogli vuole davvero lasciare la televisione? Ebbene proprio il cantante svela la verità al suo pubblico, dopo essersi trovato di fronte a diverse notizie che lo vedono protagonista. In questi giorni, infatti, si parlava del suo presunto addio al mondo della tv. Si tratta, però, di una notizia non del tutto veritiera. Come scrive il suo stesso staff sul suo profilo Instagram, l’unico che può rivelare come stanno davvero le cose è Riccardo. Per tale motivo, quest’ultimo ora ci tiene a essere chiaro con coloro che da sempre lo sostengono e lo amano. Nessun passo indietro, anzi. Dopo quanto accaduto nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, in molti hanno iniziato a pensare che Riccardo non volesse appunto più far parte di questo mondo. Ma, in realtà, l’unica cosa che Fogli non vuole accettare è una futura partecipazione ad altri reality. Il cantante sa che all’interno di questi programmi, potrebbe far soffrire la sua famiglia, che sentirebbe troppo la sua mancanza. Dunque, a parte questo genere di trasmissioni, Riccardo non ha alcuna intenzione di lasciare la televisione.

Riccardo Fogli, nessun addio alla tv: il cantante vuole solo evitare i reality

Attraverso un video messaggio su Instagram, Riccardo fa sapere al pubblico quali sono le sue vere intenzioni. “Volevo dire a chi mi vuol bene, a chi mi vuol bene, che non è vero che non voglio andare più in televisione”, inizia così Fogli il suo chiarimento sui social. “Voglio evitare di fare reality dove sto lontano dalla famiglia e che poi insomma mia moglie soffre molto, la mia famiglia soffre”, spiega Riccardo nel suo video messaggio. Il cantante non ha alcuna intenzione, quindi, di dire addio al mondo della tv, come in questi giorni era stato annunciato. Anzi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi precisa ancora: “Per me la televisione è bellissima, quando mi chiamano in televisione, io sono felice di andare a cantare”.

Riccardo Fogli, un video messaggio speciale sui social per il suo pubblico

Con questo video messaggio, Riccardo chiarisce la sua reale posizione. Nessun addio e il suo staff, sotto il filmato, conferma. In particolare, viene scritto che Fogli “ha sempre voluto essere trasparente” con tutto il suo pubblico. Proprio per tale motivo, ha deciso che in questa domenica d’agosto avrebbe dovuto dare qualche spiegazione ai suoi fan, registrando un “video messaggio speciale”. È questa, dunque, la verità e il pubblico che lo segue non può non esserne felice.