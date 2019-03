Riccardo Fogli incavolato all’Isola: “Se scopro chi ha messo…”

Riccardo Fogli furioso all’Isola dei Famosi: il duro sfogo

Non si parla d’altro che del gossip sulla moglie di Riccardo Fogli. Quest’ultimo, qualche settimana fa, è stato messo al corrente di quanto sta accadendo fuori. Scendendo nel dettaglio, continua a far discutere il presunto tradimento di Karin Trentini. Il naufrago ha subito ammesso di non credere ad alcun gossip riguardante la moglie, in quanto si fida di lei. Ed ecco che la donna ha raggiunto Riccardo in Honduras. Qui i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Fogli non ha mai messo in dubbio la sincerità di Karin, tanto che tra loro ci sono stati abbracci e baci. Al naufrago mancava molto avere al suo fianco la moglie e il programma gli ha dato la grande opportunità di incontrarla. Da quella sera, però, Riccardo pensa al gossip che starebbe infangando il suo matrimonio. Proprio per tale motivo, il daytime in onda il 4 marzo mostra il cantante piuttosto arrabbiato. Ancora una volta, Fogli torna a parlare di questo presunto tradimento, convinto che la moglie dica la verità.

Riccardo Fogli si sfoga all’Isola dei Famosi: il naufrago arrabbiato per il gossip sulla moglie Karin

“Non c’è una sola possibilità che il cuore mio abbia fatto qualcosa che mi possa mancare di rispetto”, rivela Riccardo in Honduras. Il naufrago è, dunque, sicuro che la moglie non l’abbia tradito con un altro uomo. Ma ecco che mostra tutta la sua rabbia: “Se scopro il ba…do che ha messo in giro questa voce, lo aspetterò sotto casa e lo sfiderò a duello”. Pare proprio che Riccardo voglia sapere chi c’è dietro questo gossip. Non appena lo scoprirà, l’uomo ha intenzione di affrontare il “colpevole”. Fogli è abbastanza arrabbiato per quanto sta accadendo fuori, poiché è consapevole anche del fatto che Karin possa soffrirne molto. Lui, nel frattempo, fa sapere a chi ha lanciato il gossip di essere fortemente arrabbiato.

Riccardo Fogli tradito dalla moglie Karin? Il presunto amante nega

Mentre Riccardo Fogli si mostra abbastanza furioso per il gossip sulla moglie Karin, qualche giorno fa il presunto amante rivelava la sua verità a Domenica Live. Stiamo parlando di Giampaolo Celli, il quale ha smentito il tradimento con la donna. L’imprenditore, sposato e con tre figli, ha nefato di avere avuto una storia segreta con Karina, che frequenta solo per affari.