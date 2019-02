Viola Valentino a Storie Italiane e la questione “tradimento” dell’ex marito Riccardo Fogli

Viola Valentino è stata ospite di Storie Italiane nella puntata di giovedì 21 febbraio. La cantante è stata interpellata dalla padrona di casa, Eleonora Daniele, sul presunto tradimento che l’ex marito Riccardo Fogli avrebbe subito dalla moglie Karin. La Valentino ha commentato: “Non ci voleva questa botta. Lui l’ha presa con indifferenza. Io voglio bene a Riccardo come amico, ex marito. Mi dispiacerebbe se fosse stato pugnalato alle spalle. Ed infine ha detto: “Gli auguro tanta felicità“. Nonostante i rapporti non troppo semplici tra i due, Viola Valentino cerca di essere diplomatica circa il presunto tradimento (smentito, ndr.) che la moglie di Fogli, Karin, avrebbe portato avanti per ben quattro anni a danno del marito, ora naufrago de L’Isola dei Famosi. La domanda della Daniele sicuramente era una conseguenza di quello che abbiamo visto nella puntata del reality di Canale 5 di mercoledì 20 febbraio. Riccardo Fogli infatti è stato messo al corrente di cosa stava succedendo in Italia e successivamente incontrato la moglie nella Palapa.

Riccardo Fogli incontra la moglie e smentisce il tradimento

Aveva fatto molto scalpore la notizia del presunto tradimento ai danni di Riccardo Fogli. Lo scoop era uscito sul web nelle scorse settimane e durante la puntata de L’Isola dei Famosi del 20 febbraio, Alessia Marcuzzi ha raccontato il gossip che imperversa nel nostro paese al diretto interessato. Fogli non ha assolutamente creduto a queste illazioni e si è detto sicuro dei sentimenti e dell’amore che prova per Karin. Successivamente ha incontrato a sorpresa la moglie. L’ex Pooh, si è emozionato nel rivedere la moglie dopo ben 35 giorni dall’inizio della sua esperienza sull’Isola. “Lo so che non ci credi. Io sono qui per dirti che sei fortissimo“, queste le parole di Karin.

Riccardo Fogli e Viola Valentino, cosa era successo con L’Isola dei Famosi

Le dichiarazioni rilasciate da Viola Valentino prima dell’inizio del reality show L’Isola dei Famosi, aveva creato un vero e proprio caos sul web. Ma la stessa cantante aveva fatto sapere a Gossipetv che non era intenzionata a partecipare a L’Isola e dunque si trattava solo di gossip. Anzi non c’era stato nessun contatto da parte del programma per la sua partecipazione.