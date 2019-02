Riccardo Fogli e il gossip sulla moglie, parla Marco Balestri

Riccardo Fogli e il presunto tradimento della moglie, le parole di Marco Balestri a Mattino 5

Marco Balestri ha commentato a Mattino 5 gli ultimi gossip sulla vita privata di Riccardo Fogli, al momento impegnato sull’Isola dei Famosi. Secondo l’opinionista di Federica Panicucci, il presunto amante di Karin sarebbe un amico di Fabrizio Corona, che è stato tra l’altro il primo a lanciare il gossip. Sarà davvero così? Nel frattempo, Alessia Marcuzzi ha permesso a Karin di incontrare Riccardo sull’Isola. Karin è approdata in Honduras dove ha avuto la possibilità di guardare negli occhi suo marito. Proprio in questa circostanza, Karin ci ha tenuto a smentire i gossip che sono usciti fuori in queste ultime settimane. Ed ecco che il noto cantautore ha sorpreso tutti, non facendo alcuna domanda alla moglie.

Riccardo Fogli e il gossip sul presunto tradimento della moglie Karin: il cantautore non ci crede

Alessia, nel corso della diretta del 20 febbraio, ha mostrato a Riccardo alcuni filmati riguardanti i gossip sul presunto tradimento della moglie. A sorpresa Fogli si è mostrato sicuro dell’amore che lo unisce a Karin, tanto da smentire lui stesso qualsiasi notizia sulla donna. Sin da subito, il cantautore ha affermato di non credere a questi gossip. Ed ecco che in Honduras è arrivata a sorpresa Karin, che ha potuto riabbracciare Riccardo. I due si sono lasciati andare a lunghi abbracci, facendo emozionare non poco il pubblico.