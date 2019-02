Riccardo Fogli in lacrime all’Isola: la moglie smentisce tradimento

Isola dei Famosi, Riccardo Fogli incontra sua moglie Karin: verità sul tradimento di lei

Come annunciato negli scorsi giorni, all’Isola dei Famosi è arrivata Karin. La moglie di Riccardo Fogli è finita al centro dell’attenzione a causa di alcuni clamorosi gossip. In quest’ultima settimana si è infatti parlato di un presunto tradimento da parte della donna ai danni di suo marito. In ogni caso, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e intervenire in primissima persona. La giovanissima moglie di Fogli ha chiesto agli autori del reality-show di Canale 5 di poter raggiungere il suo amato in Honduras. Alessia Marcuzzi ha messo l’uomo al corrente di tutto e lui non ha mostrato alcun timore.

Riccardo Fogli abbraccia sua moglie Karin: nessun tradimento

Riccardo Fogli non ha dubitato neanche un secondo sulla fedeltà di Karin. “Niente da dire. Posso mettere la mano sul fuoco sull’amore di mia moglie per me e del mio per lei. Non credo assolutamente a niente. Credo che cuore mio sia la donna più importante della mia vita. Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei.” Insomma, il naufrago dell’Isola ha dimostrato a tutti i telespettatori di Canale 5 di essere sicuro al cento per cento della forse del suo matrimonio.

Isola dei Famosi, la moglie di Riccardo Fogli in Honduras: Karin non ha tradito il marito

Quando marito e moglie hanno avuto modo di incontrarsi in Palapa, lui è finito in lacrime e non ha posto alla sua donna neanche una domanda. Intanto, Karin ha voluto mettere in chiaro la sua posizione. “Lo so che non ci credi. Io sono qui per dirti che sei fortissimo. Sei bellissimo. Finalmente ti sei tolto la pancia. Queste cattiverie, non si rendono conto che ci sono dei bimbi. Amore sei fortissimo, ti guardo sempre. Mi sono stati tutti vicino. Lo scopriremo quando esci (da dove escono questi gossip).” I due hanno dichiarato di amarsi follemente e di non voler adito a nessuna malalingua.