Riccardo Fogli, bestemmia: GF Vip ha già deciso, è squalifica lampo

La conferma è arrivata pochissimi minuti fa in anteprima sulle pagine social e sul sito di Davide Maggio: Riccardo Fogli, ex leader dei Pooh, è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. L’artista era entrato poco meno di 24 ore fa nella casa nel corso della puntata in diretta su Canale 5 di ieri sera, 12 dicembre, ma questa mattina ha palesemente bestemmiato. La sua uscita dalla casa, stando a quanto riportato da Maggio, avverrà “tra poco”.

Sembra incredibile che sia accaduto tutto così in fretta, ma è effettivamente così. In mattinata, il web non si è certo perso il momento della bestemmia pronunciata da Fogli, facendo diventare virale il video della sua frase blasfema. Le parole di Fogli, in effetti, erano chiare e tonde e non avrebbero potuto essere confuse con nient’altro. Almeno per il momento tutto tace sui social del programma, ma pare proprio sia questione di minuti prima che l’annuncio venga fatto “in pompa magna”.

Tutto è successo all’improvviso, come spesso accade, senza che il diretto interessato si rendesse conto di nulla. Riccardo Fogli stava chiacchierando sereno e pacifico con Charlie Gnocchi e Wilma Goich quando gli è sfuggita un’imprecazione della quale i presenti non sembrano essersi accorti (o forse stavano facendo finta di nulla?).

Questa non è certo la prima volta che qualcosa di simile succede nella casa del GF Vip. In tempi non sospetti a pronunciare una bestemmia bella e buona era stato Denis Dosio. Nella stessa edizione (la quinta) un destino simile era toccato a Stefano Bettarini, che però tutt’oggi contesta la scelta di Alfonso Signorini.

Curiosamente c’è chi ad un reality show italiano è riuscito a fare anche di meglio. Molti telespettatori ricorderanno l’epic fail di Silvano dei Cugini di campagna, che appena sbarcato all‘Isola dei Famosi si era lasciato sfuggire, per così dire, la più classica delle bestemmie.

Riccardo Fogli: un ingresso surreale al GF Vip

L’esperienza dell’artista al reality si conclude così in modo assurdo, proprio come era iniziata. Ieri sera, infatti, Fogli aveva infatti fatto il suo ingresso nella casa suonando una chitarra completamente scordata. Una scena esilarante, che aveva lasciato basiti telespettatori e concorrenti (una su tutte, Oriana Marzoli).