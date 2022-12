Riccardo Fogli ha già bestemmiato al Grande Fratello Vip 7. Durante la puntata di ieri sera sui social network c’è stata una parte di pubblico che non ha nascosto di sperare nella bestemmia, perché sarebbe seguita una squalifica. Questo nuovo ingresso non è proprio piaciuto in tutto e per tutto, è chiaro, e potrebbe essere anche un ingresso inutile. I nuovi concorrenti servono anche per mandare avanti quelli vecchi e che piacciono al pubblico, che altrimenti finirebbero in nomination tra di loro e a turno lascerebbero la Casa. Il primo a farne le spese è stato Luciano Punzo, che però era riuscito a conquistare il pubblico con la sua simpatia. Troppo poco tempo purtroppo, Patrizia Rossetti era riuscita a far affezionare una buona fetta di spettatori che l’hanno salvata a discapito di Luciano.

Tutto questo discorso si annulla se i nuovi concorrenti si fanno squalificare, è chiaro. Ed è proprio quello che potrebbe presto succedere con il cantante dei Pooh. Stamattina era in cucina e mentre chiacchierava con altri concorrenti, in particolare con Charlie e Wilma, si è lasciato sfuggire un “po..a” seguito da “madonna”. In realtà non ha pronunciato per intero la prima parola, ma in passato al GF Vip anche un accenno è bastato per far sì che ci fossero conseguenze. Riccardo Fogli sarà squalificato per bestemmia? Le regole sono uguali per tutti, è chiaro, ma in un’edizione in cui Alfonso Signorini ha stravolto tutto per Ginevra Lamborghini tutto è possibile.

Si scoprirà solo nei prossimi giorni cosa succederà, e non è detto che il televoto venga annullato. Non si tratta infatti di una nomination che prevede un’eliminazione ma ci sarà il preferito. Di solito con un provvedimento in arrivo il televoto in corso viene annullato, però tutto è da vedere. Il video parla chiaro: la bestemmia di Fogli al GF Vip c’è stata. Se Signorini così come gli autori decideranno di graziarlo sarà una scelta volontaria e che va contro il regolamento. In caso di bestemmie, infatti, non è prevista alcuna interpretazione del caso.

Per bestemmia si va fuori, lo sanno bene i tantissimi squalificati degli anni passati. Basta pensare a Stefano Bettarini, rientrato giusto per una manciata di giorni e che è stato condannato alla squalifica per una uscita simile. Anche lui aveva troncato una parola, ma è stata considerata una bestemmia a tutti gli effetti. Così come lo sa bene Denis Dosio, per esempio. O ancora Silvano dei Cugini di Campagna, che detiene il record: ha bestemmiato appena ha messo piede sull’Isola dei Famosi. Stavolta è passata qualche ora in più: Riccardo Fogli ha bestemmiato al GF Vip 7 dopo circa undici ore dal suo ingresso.